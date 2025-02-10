港股收市｜DeepSeek概念炒不停　恒指升388點報21521點　成交再逾2400億(更新)

阿里「雙雄」飆逾半成 DeepSeek概念股熱炒 【16:30更新】與DeepSeek概念相關股票急升，阿里巴巴(9988)升5%，報105.5元；同系的阿里健康(241)升9%，報4.17元，是全日升幅最大的藍籌。 至於京東(9618)升近3%，報161.5元；同系的京東健康(6618)升5%，報34.1元。騰訊(700)升2%，報437元；美團(3690)升逾5%，報162.7元。

DeepSeek概念股繼續熱炒，醫渡科技(2158)漲25%，智雲健康(9955)漲13%，塗鴉智能-W(2391)漲6%。 內地三大電信商中國移動(00941.HK)、中國電信(00728.HK)及中國聯通(00762.HK)，均全面接入DeepSeek開源大模型。中電信升4%，報5.37元；中聯通升2%，報7.56元；中移動升2%，報77.15元。 港交易(388)升逾1%，報320.4元；小米(1810)升3%，報43.75元。 阿里健康升逾8%冠藍籌 【12:40更新】內地三大基礎電信企業中移動(941) 、中電信(728)及聯通(762)均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用。三大中資電訊股造好破頂，中移動(941)一度升逾3%破頂，半日升近2%，報76.95元；中電信(728)半日升逾5%，報5.42元；聯通(762)升逾2%，報7.57元。

DeepSeek概念股繼續熱炒，醫渡科技(2158)漲23.32%，智雲健康(9955)漲9.87%，塗鴉智能-W(2391)漲6.95%。 騰訊(700)升逾2%，報437.4元；阿里巴巴(9988)升近5%，報104.8元，升4.8元；同系的阿里健康(241)升逾8%，報4.15元，是半日升幅最大的兩隻藍籌。 美團(3690)升逾4%，報160.8元；京東(9618)升逾2%，報160.8元。 黑芝麻智能(2533)澄清與比亞迪合作正常，無重大變動，股價半日挫逾37%，報24.4元。 黑芝麻澄清與比亞迪合作正常 股價曾挫逾50% 【10:10更新】重磅科技股普漲，騰訊(700)升逾1%，報436元；阿里巴巴(9988)升逾4%，報104.6元；美團(3690)升逾3%，報159元；京東(9618)升逾1%，報159.7元。

中芯國際(938)升逾2元，報47.8元。 黑芝麻智能(2533)澄清，與比亞迪(1211)合作正常，無重大變動，股價曾大跌逾50%，暫回順至跌近40%，報23.65元。 滙控(005)升近1%，企穩80元，報82.5元。 (股價隨時變動，數據請以實時公布為準，以上資料並非作任何投資買賣建議。)