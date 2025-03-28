港股收市｜HKTVmall母企豪派特息升近8%　恒指跌152點受壓20天線(更新)

恒生指數經歷昨日反彈後，今日(28日)全日先升後回，一度跌逾300點。恒生指數收市報23,426點，跌152點，大市成交2,296億元，仍受壓20天線；恒生科技指數5,506點，跌82點；國企指數報8,606點，跌71點。
阿里騰訊逆市升 小米收復50元
【16:35更新】HKTVmall母企香港科技探索(1137)豪派特別股息0.38元，股價高開14%，高見1.66元，收市報1.5元，升0.11元或近8%。
京東(9618)跌0.2元或0.12%，報164.4元；騰訊(700)升0.5元，報509.5元；阿里巴巴(9988)升0.9元，報131元；美團(3690)跌逾1%，報160.1元。
小米(1810)盤中一度失守50元，收市報51.05元，跌0.65元或逾1%；蔚來(9866)折讓9.5%配股融資40億元，股價跌7%，報30.25元。
李寧(2331)去年少賺5%，末期息增加逾一成，股價升近0.06元，報17.16元。長和(001)跌0.55元或1.2%，報45.15元；長實(1113)跌0.8%或0.25元。
翰森製藥(3692)升逾6%，是全日升幅最大藍籌；海爾智家(6690)跌逾7%，報24.7元，是全日跌幅最大藍籌。
長和長實跌逾1% 小米挫逾3%失守50元
【12:39更新】王維基迎戰京東，HKTVmall母企香港科技探索(1137)半日升0.07元或5%，報1.46元。消息面上，公司派特別股息0.38元。
京東(9618)半日跌0.6元或0.36%，報164元。
科技股普跌，騰訊(700)跌1元，報508元；阿里巴巴(9988)跌0.2元，報129.9元；美團(3690)跌逾1%，報160.3元。小米(1810)跌逾3%，失守50元，報49.95元。
比亞迪(1211)升0.69%，報404.6元；蔚來(9866)折讓9.5%配股，股價半日跌近8%，報30元。
李寧(2331)去年少賺5%，末期息20.73分人民幣，按年增加逾一成，半日報17.58元，股價升近3%。
長和(001)賣港口風波持繼，半日報44.95元，跌0.75元或1.64%；同系長實(1113)跌逾1%，報31.35元。
京東逆市微升 蔚來配股跌8%
【10:35更新】恒指跌幅擴大至152點，最新報23,429點，成交大市1,016億元。
京東(9618)攻港劍指HKTVmall地位，HKTVmall母企香港科技探索(1137)副主席王維基無懼價格戰，揚言「最鍾意競爭」。香港科技探索今日高開14%，高見1.66元，最新報1.46元，升5%，公司去年由盈轉虧6,670萬，派特別息0.38元。
京東(9618)最新報164.8元，升0.2元。蔚來(9866)折讓9.5%配股融資40億元，股價最新跌8%，報29.95元。
阿里巴巴(9988)升0.6元，報130.7元；美團(3690)跌1.9元，報160.9元；小米跌1.65元或3%，報50.1元；騰訊(700)無升跌，報509元。
長和(001)跌1.75%，報44.9元；滙豐(005)和友邦(1299)逆市升；港交所(388)跌2.6元，報332.4元。