港股攻略｜一隻有力重返高位的旅遊平台港股

去年內地新冠感染疫情反覆，社交距離並封控措施不絕出台，對旅遊業發展帶來沉重打擊。早於1999年5月經已創立，屹今經營接近24年的同程旅行 (0780.HK)，與內地無數提供旅遊相關服務的企業一樣，遇上去年嚴峻的營商環境。於今年3月21日收市後公佈2022全年業績，配合同年中期業績作參考，體現2022下半年憑藉多年來積累的良好基本因素，業績相較上半年的錄得顯著改善，由上半年收入倒退19.06%，收窄至下半年倒退僅6.28%，環比增長達16.84%，全年收入約6.58億元 (人民幣，同下)，連續四年保持在59.00億元以上。

經調整溢利環比增數倍

此外，扣除以股份為基礎的酬金淨額、所收購的無形資產攤銷，以及匯兌虧損 / (收益) 等項目後的經調整溢利，由2022上半年倒退73.20%，大幅收窄逾四成五至下半年倒退39.97%，環比增長更達3.77倍，全年溢利約6.46億元。

經調整淨利潤率也由上半年的3.69%，激增至下半年的15.06%，提升11.37個百分點。同程旅行擁有作為中國領先的在線旅遊平台的行業定位，多年積累的競爭優勢令集團於上述嚴峻環境迅速應對市場變化，實施嚴格的成本控制，配合一直堅守的輕運營模式。