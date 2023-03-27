港股攻略｜一隻有力重返高位的旅遊平台港股

去年內地新冠感染疫情反覆，社交距離並封控措施不絕出台，對旅遊業發展帶來沉重打擊。早於1999年5月經已創立，屹今經營接近24年的同程旅行 (0780.HK)，與內地無數提供旅遊相關服務的企業一樣，遇上去年嚴峻的營商環境。於今年3月21日收市後公佈2022全年業績，配合同年中期業績作參考，體現2022下半年憑藉多年來積累的良好基本因素，業績相較上半年的錄得顯著改善，由上半年收入倒退19.06%，收窄至下半年倒退僅6.28%，環比增長達16.84%，全年收入約6.58億元 (人民幣，同下)，連續四年保持在59.00億元以上。
經調整溢利環比增數倍
此外，扣除以股份為基礎的酬金淨額、所收購的無形資產攤銷，以及匯兌虧損 / (收益) 等項目後的經調整溢利，由2022上半年倒退73.20%，大幅收窄逾四成五至下半年倒退39.97%，環比增長更達3.77倍，全年溢利約6.46億元。
經調整淨利潤率也由上半年的3.69%，激增至下半年的15.06%，提升11.37個百分點。同程旅行擁有作為中國領先的在線旅遊平台的行業定位，多年積累的競爭優勢令集團於上述嚴峻環境迅速應對市場變化，實施嚴格的成本控制，配合一直堅守的輕運營模式。
優秀運營取得高度認可
管理層如此一連串的積極舉措，帶動集團交出上述展露前景曙光的全年業績，安然渡過充滿挑戰的疫情期間難關。筆者亦留意到集團於2022年持續優化產品及服務，並持續滲透下沉市場。期間市場見證集團業務堅持的韌性，運用多元化發展業務及流量來源，在旅遊行業建立更穩固的立足點；同時通過收購進一步發展自身的酒店管理業務並進軍旅行社業務。
用戶量較疫情前見增長
於2022年，同程旅行平均月活躍用戶數目及平均月付費用戶數目分別達2.3億及2,970萬，而年付費用戶數目為1.9億。至於自2020年起，來自住宿預訂業務的收入連續錄得同比升幅。此外，2022年之平均月活躍用戶和平均月付費用戶數量均較疫情前實現增長，付費比率亦於過去三年從12.0%增加至12.7%。持續擴展活躍和付費用戶群，配合上述多元化發展業務，以及深化在下沉市場的滲透，為集團奠定了可持續增長的堅實基礎。隨著去年12月起內地已進入疫後復常的良好進程，集團於今年的收入和盈利均可望迎來強勁增長。
集團在致力爭取業務佳績之外，亦對企業管治和社會責任高度重視，於2022年投入大量資源努力提升ESG (環境、社會及管治) 表現。同年9月於MSCI ESG評級由「A」提升至「AA」，於優秀運營表現之外，為社會福祉作出貢獻的熱誠和努力，同見業界高度認可。
筆者相信同程旅行會抓緊2023年內地經濟反彈的機遇，市場可以憧憬今年會見驚喜業績，將有助股價重拾升軌。自3月10日起主要波幅區間介乎14.5至16元，橫行已近半個月。參考1月下旬處於20元之上，若未來兩週見企穩在16元或以上，預期第二季有力挑戰早前高位20元水平，較現於15.5元水平產生潛在升幅近三成，值得關注。
作者：聶振邦
原文刊登於 HK MoneyClub