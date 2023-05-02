港股攻略｜中港人流復甦 友邦、宏利、保誠邊隻最值得買？

在2020年至2022年，由於中港邊境一直受限，友邦保險的業績持續不振。在2022年，集團的新業務價值依然只有不足34億元，較疫前2019年的水平低至少兩成。踏入2023年，中國內地與香港的復常路線已變得非常明確，中國內地旅客重臨香港將可帶來投保需求，在港經營業務的保險公司有望在今年錄得可觀的業績復甦增長。

疫情期間，邊境限制措施導致中國內地訪港旅客人流大減，多間在港經營業務的保險公司都受到拖累。以友邦為例，在2020年，集團的新業務價值便由2019年的約44億元（美元・下同）大跌超過3成至近31億元。當中香港業務所受影響最為顯著，新業務價值按年下跌約66%至5.5億元，跌幅超過10億元。

部署復常買友邦更吸引

友邦、宏利、保誠在香港市場均擁有穩健的市場地位，但要部署中港復甦，友邦保險的部署價值會較吸引。

最近富衞提交上市申請的初步招股文件就透露了香港保險業的市場數據。單計個人人壽保險市場，友邦、宏利、保誠都屬於十強，當中友邦的表現最突出，2021年的市場份額有11%，而宏利與保誠分別只得7%和5%。以上市場份額數據反映友邦的香港業務享有更強的滲透度和更高的知名度，而競爭力較優勝的銷售團隊有利友邦捕捉防疫解封所釋放的來自中國內地的投保需求。

更值得關注的一點是，友邦近年積極建立的股東回報紀錄非常優勝，長線可能有利吸納資金追捧，價值回歸動力便會較優勝。在過去十個財年，友邦的每股派息連年增長，十年間累計增長已有約300%，大幅拋離宏利的98%增幅，而保誠就曾經在2019年及2020年大幅減派，短中期內恐怕無法得到市場的青睞。

結語

中港通關有利香港保險市場重振增長，友邦、宏利、保誠的業績復甦確定性高，當中市佔領先的友邦有望更勝一籌，而友邦的穩定股息增長亦有利吸納市場資金，為股價長線升勢帶來支持。

作者：Alvin Yu

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