港股攻略｜中電盈利大跌轉吼兩隻更值得買收息股

中電（0002.HK）公布2022年度業績，整體表現受澳洲業務拖累，經調整前及經調整後的營運盈利分別下跌23%和51%，情況令人憂慮。投資公用股收息，以下兩隻港股更值得買。
港燈－SS
在本地散戶心中，中電向來都是穩健收息之選，因為核心香港業務享有壟斷優勢，惟澳洲業務近年在監管影響下競爭優勢持續被削弱，一早就放棄走出香港的港燈（2638.HK）反而顯得更有防守力。
在香港市場，中電與港燈都受制於利潤管制，雖然利潤管制會限制電力公司的增長潛力，但多年來在穩定的壟斷市場中長賺長有。近年兩電都在監管許可下執行新的資本投資計劃，有利擴大資產基礎，讓兩電可在在既定的准許回報限制下實現盈利增長，股東便可以享受到香港電力市場口的平穩增長。
雖然中電在香港以外市場的經營多元業務，但其實近年表現都不算很理想，甚至有可能反過來蠶食了香港業務的盈利增長。相比之下，專注於香港業務的港燈有望帶來更穩定的回報。
現價港燈股息率有6.3%，高過中電的5.5%。考慮到中電在短中期內增派的能力有限，收息買港燈有望享受到勝於中電的股息回報。
港鐵公司
除了兩電，港鐵公司（0066.HK）也是不錯的壟斷型收息股。港鐵在香港經營著最龐大的運輸網絡。
雖然港鐵在疫情期間無法有效發揮優勢，但隨著香港走向全面復常，大眾外出模式回復正常，旅客重臨香港，本地運輸客量回升是勢在必行，港鐵有望在2023年開始錄得可觀的核心盈利復甦增長。除了鐵路運輸，港鐵多年來運用其龐大運輸網絡的地主優勢來發展地產業務，香港經濟活動全面復常亦有利集團的投資物業組合與車站租賃項目的表現復甦。
目前港鐵公司的股息率只有3.2%，不夠中電的5.5%吸引，但港鐵公司近年積極發展的地產業務並不會受限於監管和利潤管制，長線有機增長空間較大，長揸收息價值或更勝於中電。
結語
中電近年面對的營運挑戰持續增加，港燈與港鐵都是不錯的替代收息選擇，港燈的業務更簡明，而且股息率更吸引，而港鐵的長線增長空間則較大，兩隻收息股都值得考慮。
作者：Alvin Yu
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