港股攻略｜中電盈利大跌轉吼兩隻更值得買收息股

中電（0002.HK）公布2022年度業績，整體表現受澳洲業務拖累，經調整前及經調整後的營運盈利分別下跌23%和51%，情況令人憂慮。投資公用股收息，以下兩隻港股更值得買。

港燈－SS

在本地散戶心中，中電向來都是穩健收息之選，因為核心香港業務享有壟斷優勢，惟澳洲業務近年在監管影響下競爭優勢持續被削弱，一早就放棄走出香港的港燈（2638.HK）反而顯得更有防守力。

在香港市場，中電與港燈都受制於利潤管制，雖然利潤管制會限制電力公司的增長潛力，但多年來在穩定的壟斷市場中長賺長有。近年兩電都在監管許可下執行新的資本投資計劃，有利擴大資產基礎，讓兩電可在在既定的准許回報限制下實現盈利增長，股東便可以享受到香港電力市場口的平穩增長。

雖然中電在香港以外市場的經營多元業務，但其實近年表現都不算很理想，甚至有可能反過來蠶食了香港業務的盈利增長。相比之下，專注於香港業務的港燈有望帶來更穩定的回報。

現價港燈股息率有6.3%，高過中電的5.5%。考慮到中電在短中期內增派的能力有限，收息買港燈有望享受到勝於中電的股息回報。