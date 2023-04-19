港股攻略｜京東分拆上市 多角度計算潛在價值

集團主要從事中國經營線上零售及電商平台業務，以及提供物流服務。在線上零售業務方面，集團透過自家移動應用程序及網站 (www.jd.com) 銷售購自供應商的各類產品 (例如數碼產品、家用電器及日用百貨產品)。

早前受大股東抛售大型科技股消息拖累表現的ATMJ，亦有回升跡象。其中京東集團─SW (9618.HK)自低位反彈少於一成反映股價又回到吸引水平，認為值得關注。

同業股份作比較

然而，參考截至2020至2022年底之每期最低市賬率為1.81至3.16倍，平均值為2.62倍，高於現時的1.94倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為76.9054元，計出每股合理值為201.40元，較現價之潛在升幅超過35%。另可留意此乃大型新經濟消費平台股份之一，於今年4月17日收市價計算市值約4,685億港元，介乎約3,700億至35,500億元可比擬的股份有五隻。按市值大至小排序為騰訊控股 (0700.HK)、阿里巴巴─SW (9988.HK)、美團─W (3690.HK)、網易─S (9999.HK) 和百度集團─SW (9888.HK)，分別約35,507億、20,475億、8,463億、5,038億和3,706億元。

橫向市賬率分析

五股相對市賬率為4.40、1.85、5.87、4.11和1.46倍，除了阿里巴巴和百度集團，其餘均高於京東集團的，反映京東集團現價的確偏低。平均值和中位數為3.54和4.11倍，橫向保守分析合理市賬率不少於3.20倍，相對上述每股淨值為76.9054元，計出每股合理值為246.00元，較150元之潛在升幅約為65%。綜合上述兩種分析，每股合理值為201.40至246.00元，平均值為223.70元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過49.00%。

另外，去年1月21日高見308.20元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較去年10月24日最低收報141.80元，約九個月累跌近五成四。現處於150元水平，較去年最低收市價差距少於一成偏小；並考慮到處於2020年6月18日上市以來的低水平，距今歷時接近兩年零十個月，加上今年3月底宣佈旗下的京東工業和京東產發已向港交所遞交上市申請，筆者認為可望在下半年上市，屆時有助未來價值釋放，反映現價進場風險不大。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於135元或以下買入；保守者則可於120元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為240至260元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。

作者：聶振邦

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