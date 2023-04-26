港股攻略｜傳中移動部署收購 香港寬頻回落成抵買時機？

傳中移動部署收購 香港寬頻回落成抵買時機？

早前市傳中國移動（0941.HK）研究收購香港寛頻（1310.HK）令其股價一舉升至6.88元高位。現時從高位回落，會否是抵買時機？ 所謂空穴來風未必無因，近年中央加強對不同行業監管，如果相關政策延伸至香港，中移動收購由外資基金掌舵的香港寬頻之傳聞又變得合情合理。 早年香港寛頻透過收購合併，的確在幾年前曾經創造輝煌。但隨著大型收購落幕，香港寛頻收入增長近乎原地踏步，而且香港寛頻仍要為早年大幅舉債而埋單。因而，似乎香港寛頻最佳的出路就是成為別人的獵物。