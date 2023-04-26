港股攻略｜傳中移動部署收購 香港寬頻回落成抵買時機？

早前市傳中國移動（0941.HK）研究收購香港寛頻（1310.HK）令其股價一舉升至6.88元高位。現時從高位回落，會否是抵買時機？
所謂空穴來風未必無因，近年中央加強對不同行業監管，如果相關政策延伸至香港，中移動收購由外資基金掌舵的香港寬頻之傳聞又變得合情合理。
早年香港寛頻透過收購合併，的確在幾年前曾經創造輝煌。但隨著大型收購落幕，香港寛頻收入增長近乎原地踏步，而且香港寛頻仍要為早年大幅舉債而埋單。因而，似乎香港寛頻最佳的出路就是成為別人的獵物。
收購還看大股東意向
要衡量香港寛頻還有沒高追價值，就要看大股東的成本價。參考香港寬頻其中一名大股東加拿大退休金計劃投資委員會的成本價約為9元。
假設中移動有足夠誘因透過增持香港寛頻以擴展在香港市場佔有率，那麼加拿大退休金計劃投資委員會在香港寛頻的投資不打和不罷休。換言之，現時買入香港寛頻至少還有約30%的潛在升幅。何況，該機構作為退休管理機構當然希望有一定獲利才撤退，相信中移動要出更高價才能令對方出售。如中移動提出要約，香港寛頻潛在升幅必定高於30%。
不過，值得須要注意的是，香港寛頻的基本面相對一般，而且最新一個年度還要減少派息。中移動亦可能撤出計劃，故只能投機性買入香港寛頻。
香港電訊亦受影響
另一邊廂，如果香港寛頻易手，相信在概念上對香港電訊—SS（6823.HK）有一定程度的衝擊。現時香港寛頻在家居市場寛頻的市場佔有率達34%，在商業寛頻市場佔有率達37%。如果屆時香港寛頻如要在企業服務、家居寛頻增加市場佔有率，香港電訊必定是受衝擊的對象。因為寬頻服務始終是香港電訊的收入來源之一。
總括而言，香港寛頻投資價值在於被收購的潛在可能性，或許股市上的冒險家可以跟進，但絕對不適合長期投資者。因為香港寬頻增長放緩。
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