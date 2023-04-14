港股攻略｜內地保險業復甦 揀兩隻龍頭保險港股

過去三年受累疫情起伏，國內保險業務亦步入寒冬，然而行業春天終於來了，在內地全面放寬隔離措施後，經濟正式重啟。今年首兩個月數據顯示，中國平安（2318.HK）及中國人壽（2628.HK）保費收入均見上升，反映公司業務正式回暖，加上當前估值仍低殘，更值得投資者留意。

中國平安分派比率突破50%

平安2月原保費收入按年升12.5%至524.9億元（人民幣.下同）；首兩個月原保費合共收入按年增5%至1922.6億元，反映平安業務復甦勢頭逐漸增強。事實上，平安2022年毛保費收入按年跌5.4%至1.21萬億元，盈利按年倒退17.6%至約838億元，在去年國內疫情嚴重下已屬不俗。

儘管平安業績較錄得盈利增長的財險（2628.HK）及人保（1339.HK）為差，但中國平安雖然盈利倒退，全年分派卻提高1.7%至2.42元，反映公司提高了派息比率。平安2022年派息比率為50.4%，較前一年上升9.2個百分點，並首度超過50%。

中國平安董事長馬明哲在3月業績發會上表示，公司過去20年業務利潤持續增長，相信未來可繼續保持雙位數增長，其中平安綜合金融業務非常穩健，看好醫療健康養老是未來最大的需求，公司將發展策略瞄準「綜合金融+醫療健康」。

另外，平安管理層指出，公司的投資者較着重壽險業務表現，故去年股價回落幅度高，但新業務價值已在今年首兩個月重回增長， 壽險新業務價值在2月增速按年正增長，因此認為平安的估值偏低。馬明哲等管理層的說法為公司未來發展勾畫了藍圖，並增加投資者對公司的信心。

據彭博綜合券商預測，平安今年每股盈利料反彈51.6%至7.3元，預測市盈率為6.2倍，較歷史平均市盈率10倍要低得多，同期預測股息率為5.8厘，而2024年及25年每年盈利分別預計按年升18.5%及11.9%，預測市盈率會降至5.3倍及4.8倍，預測股息率為6.5厘及6.7厘，晉身成高息股。