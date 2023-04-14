港股攻略｜內地保險業復甦 揀兩隻龍頭保險港股

過去三年受累疫情起伏，國內保險業務亦步入寒冬，然而行業春天終於來了，在內地全面放寬隔離措施後，經濟正式重啟。今年首兩個月數據顯示，中國平安（2318.HK）及中國人壽（2628.HK）保費收入均見上升，反映公司業務正式回暖，加上當前估值仍低殘，更值得投資者留意。
中國平安分派比率突破50%
平安2月原保費收入按年升12.5%至524.9億元（人民幣.下同）；首兩個月原保費合共收入按年增5%至1922.6億元，反映平安業務復甦勢頭逐漸增強。事實上，平安2022年毛保費收入按年跌5.4%至1.21萬億元，盈利按年倒退17.6%至約838億元，在去年國內疫情嚴重下已屬不俗。
儘管平安業績較錄得盈利增長的財險（2628.HK）及人保（1339.HK）為差，但中國平安雖然盈利倒退，全年分派卻提高1.7%至2.42元，反映公司提高了派息比率。平安2022年派息比率為50.4%，較前一年上升9.2個百分點，並首度超過50%。
中國平安董事長馬明哲在3月業績發會上表示，公司過去20年業務利潤持續增長，相信未來可繼續保持雙位數增長，其中平安綜合金融業務非常穩健，看好醫療健康養老是未來最大的需求，公司將發展策略瞄準「綜合金融+醫療健康」。
另外，平安管理層指出，公司的投資者較着重壽險業務表現，故去年股價回落幅度高，但新業務價值已在今年首兩個月重回增長， 壽險新業務價值在2月增速按年正增長，因此認為平安的估值偏低。馬明哲等管理層的說法為公司未來發展勾畫了藍圖，並增加投資者對公司的信心。
據彭博綜合券商預測，平安今年每股盈利料反彈51.6%至7.3元，預測市盈率為6.2倍，較歷史平均市盈率10倍要低得多，同期預測股息率為5.8厘，而2024年及25年每年盈利分別預計按年升18.5%及11.9%，預測市盈率會降至5.3倍及4.8倍，預測股息率為6.5厘及6.7厘，晉身成高息股。
國壽保費收入復甦勢頭強勁
國壽2022年業績較平安差，但今年的復甦勢頭卻較平安快。國壽2022年總收入減少2.5%至8043億元，新業務價值按年跌19.6%，盈利則倒退37%至約321億元。2023年乘內地經濟重啟，國壽今年首兩月保費收入為2459億元，按年增21.6%；當中2月保費438億元，按年增長高達28.8%。
國壽與平安最大不同的地方是，國壽只主打壽險業務。國壽業務前景方面，國壽董事長白濤在業績會上表示，社會活動快速復常，消除了行業發展的最大不確定性，另外保險行業正加快轉型，體現為「保險+健康管理」、「保險+養老服務」，發展方向與平安是不謀而合。
去年底國壽發表新經營策略，提出「八大工程」，包括重點發展人才、銷售、綜合營銷聚力、客戶經營、政企合作、健康養老等改革創新，以求為業務提質。具體而言，國壽優化經銷團隊，截至去年底經銷人數按季減少7.2%至66.8萬人，按瑞信報告指，國壽經紀數目雖減少，但帶來的生産力卻上升15%，故相信發展策略路徑正確。
彭博綜合券商預測，國壽今年每股盈利升36%至1.89元，預測市盈率8.5倍，較歷史平均的10.2倍為低，股息率4.2厘；2024年及2025年預測每股可分別多賺14.7%及24.8%，預測市盈率將降至5.8倍及6.6倍，預測股息率為5.8厘及6.6厘。國壽兼備低估值及穩定增長潛力優勢。
作者：Carlos Hie
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