港股攻略｜兩隻本地薑銀行港股業績對辦可吼

多家銀行早前先後公佈2022年全年業績，儘管絕大部分盈利呈現倒退，惟扣除撥備後業務卻見復甦勢頭，當中本地銀行股龍頭恒生銀行（0011.HK）、東亞銀行（0023.HK）表現符合預期，在內地業務可望受政策支持而復甦，並在加息周期下，今年表現可睇好。

恒生撥備勢減少有利增長

恒生銀行2022年股東應佔溢利為101.65億元，按年減少27%，除稅前溢利減少114.39億元，按年倒退30.2%，利潤顯著倒退，不過扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥，期內收入淨額按年錄得2.4%升幅，達到339.72億元，反映業務正開始復甦，而大額撥備是倒退的元兇。

恒生業績的一個亮點是淨利息收入增長22%，儘管較母企滙豐（0005.HK）的26%為低，但下半年淨利息收入增長高達39.6%，增長勢頭強勁。恒生去年淨利息收益率擴闊28點子至1.77%，鑑於美國加息周期可能延長，並維持高位一段時間，對恒生今年盈利高速增長提供土壤。

恒生去年預期信貸損失變動按年大增1.72倍至76.26億元，主要與內地商業房地產有關。恒生中國去年稅前盈利大跌81%至約2.2億元，期內營業溢利按年跌77%，撇除有關撥備，恒生中國營業溢利按年升9%，淨利息收入及非利息收入均有增長。報道引述恒生行政總裁施穎茵表示，由於內地政府就內房行業去年下半年陸續出台的各項政策開始見成效，故預期2023年信貸損失估計或較去年為低。

事實上，去年內房債務違約接連發生，市場早料恒生中國業務亦深受拖累，惟全年業績仍能給予投資者信心，是該行末期息有所提高。恒生去年首三季合共每股派息0.21元，按年大削36.4%，令投資者失望，然而最終末期息卻按年增加1成至2元，全年分派4.1元，按年減少約20%，期內派息比率實際上提升了9個百分點至83%，給予市場驚喜，亦反映管理層對後市的信心。

彭博綜合券商預測，恒生今年每股可望多賺83%，而2024年則有12%升幅，2023及2024年預測股息率分別為5厘及5.5厘，屬高息水平。