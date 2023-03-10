港股攻略｜冷吼一隻具可觀上升潛力物流港股

集團打造全面一體化的開發及投資管理平台，足跡遍佈亞太地區主要市場，包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新加坡、印度、新西蘭及東南亞 (佔亞太地區生產總值95%以上)，亦正不斷擴大在歐洲及美國的業務覆蓋。於去年9月23日收市後發佈的2022財政年度之中期報告顯示，截至2022年6月底股東應佔溢利約3.81億美元，較2021年同期溢利約2.14億元，增長77.90%，為最近四年 (2019至2022年) 首兩季溢利表現最好；而實際溢利金額亦是期內最高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團漸見走出疫情帶來的負面影響。

港股後市不容樂觀，故此選股原則繼續以防守性為主要考量，並見具盈利基礎股份值得留意，ESR (1821.HK) 是其中之一。集團是由新經濟驅動的亞太地區最大不動產管理公司，以及全球第三大上市地產投資管理公司，總資產管理規模達1,490億美元。

市帳率看現價定位

截至去年6月底資產淨值約82.98億元，而截至6月底已發行股數約44.64億股，計出每股淨值折合為14.5871港元，相對12.54元，市賬率為0.85倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。此外，參考截至2019至2021年底，以及2022年6月底之每期最低市帳率為1.13至2.20倍，平均值為1.66倍，高於現時，反映現價的確偏低。平均值相對每股淨值為14.5871元，計出每股合理值為24.20元，潛在升幅可觀。

市盈率計算合理值

而截至去年6月底倒數的12個月之股東應佔溢利約5.16億元，相對截至去年6月底的加權平均股數約44.70億股，每股盈利為0.9060港元，對比12.54元之市盈率為13.84倍，參考上述四個時段之每期最低市盈率為14.76至25.53倍，平均值為20.72倍，高於現時的13.84倍，同樣反映現價偏低。平均值相對上述每股盈利為0.9060元，計出每股合理值為18.70元。綜合上述兩種分析，每股合理值為18.70至24.20元，平均值為21.45元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅。

去年2月4日高見27.50元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下。考慮到處於2019年11月1日上市以來的低水平，距今歷時為三年零四個月，反映現價進場風險不大。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於12.00元或以下買入；保守者則可於10.66元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為18.00至20.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。

作者：攝振邦

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