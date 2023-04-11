港股攻略｜加息預期逆轉 兩隻高息藍籌港股可吼

港股 (資料圖片)

美國接連有銀行倒閉，成為投資市場黑天鵝，連帶加息預期也逆轉。市場憧憬美息提早見頂，並可能掉頭向下，對股市有利，本港上市的兩家高息藍籌股中移動（0941.HK）及中海油（0883.HK）會是長綫投資者的好選擇。 3月初主打加密業務銀行Silvergate倒閉，接着是美國第十六大銀行、矽谷銀行（Silicon Valley Bank）宣布破產，而規模第二大的加密友善銀行Signature Bank 也跟隨倒閉，加息被視為是罪魁禍首，市場紛紛轉呔預期聯儲局加息將走到盡頭，如高盛認為聯儲局3月不會加息，野村更估計3月會開始減息。 3月14日芝商所利率期貨顯示，3月加息四分一厘機會率為65%，不加息機會率35%。倘若美國息口短期內見頂，對股市將會有支持作用，資金在比對回報上，會逐步將視線轉移至因息口上升而股價低殘的高息股，當中實力大藍籌會是優先的選擇，故中移動及中海油均值得留意。

中移動相信未來突破機會很高 (資料圖片)

1.中移動 截至3月16日，中移動股息率約7.1厘，而過去派息歷史亦告訴投資者公司是一家穩健的收息股。公司早於2021年已表示，未來3年內將派息比率提升至7成以上，早前亦重申會提高至7成以上，鑒於中期盈利上升10%，分派已提高約4成，故相信2022年派息亦將有所提升。彭博綜合券商預測，料中移動2022年每股多賺6%，而全年股息率約6.9厘。 前景方面，公司是央企背景，發展受國策支持，如內地政府已在研發6G技術及數碼經濟等，特別值得留意是近來大熱人工聊天機械人技術，中移動也有相關發展。據報道，中移動在ChatGPT等技術和應用上正全面發力「兩個新型」戰略，其中包括正在自主研發「九天」人工智能平台，創新構建「連接+算力+能力」新型信息服務體系，雖然有關技術短期內變現能力不高，但有可能成為潛在增長引擎。 另外要留意，中移動的電信業務關係到民生發展，因此盈利受嚴格規格，故市場相信未來3年的每股盈利增長只有介乎3至7.6%增長，但正面來看，則是穩定增長和派息的能力。