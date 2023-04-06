港股攻略｜基建港股再爆升 精點三隻強股

基建港股再爆升 精點三隻強股

內地兩會將今年發展重點放在經濟復甦上，中國經濟三頭馬車之一的基建投資將繼續擔當重要角色。另一邊廂，國企改革三年期結束，但重申仍會深化國企改革，並以對標國際一流企業為務，新一輪國企改革將可望利好內地基建三大龍頭公司：中交建（1800.HK）、中鐵建（1186.HK）及中國中鐵（0390.HK）前景可繼續看俏。 今年2月，中國全國國有企業改革三年行動總結電視電話會議認為，國企改革三年行動目標完成，未來將圍繞提高核心競爭力和增強核心功能，繼續謀劃和推動國企改革。3月國務院國資委會議上，對國有企業對標開展世界一流企業價值創造行動進行動員部署。簡單而言，中央目標是要組合除更多具世界級規模的國企，以增強競爭力。 銀河證券根據政府工作報告指出，今年的重點工作之一是深化國資國企改革，提高國企核心競爭力，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。該行統計，截至2023年3月7日，內地163家建築上市企業中共有21家央企和48家地方國業，央企和地方國企2021年營業收入佔比約為96.13%。 另外，今年中國經濟重啟，基建依然是穩住經濟增長的重要一環，中央擬安排地方政府專項債券3.8萬億元人民幣，十四五重大工程加速上馬，並實施城市更新行動，可以預期基建工程落地項目數量會較預期有更進一步提升。