港股攻略｜基建港股再爆升 精點三隻強股

內地兩會將今年發展重點放在經濟復甦上，中國經濟三頭馬車之一的基建投資將繼續擔當重要角色。另一邊廂，國企改革三年期結束，但重申仍會深化國企改革，並以對標國際一流企業為務，新一輪國企改革將可望利好內地基建三大龍頭公司：中交建（1800.HK）、中鐵建（1186.HK）及中國中鐵（0390.HK）前景可繼續看俏。
今年2月，中國全國國有企業改革三年行動總結電視電話會議認為，國企改革三年行動目標完成，未來將圍繞提高核心競爭力和增強核心功能，繼續謀劃和推動國企改革。3月國務院國資委會議上，對國有企業對標開展世界一流企業價值創造行動進行動員部署。簡單而言，中央目標是要組合除更多具世界級規模的國企，以增強競爭力。
銀河證券根據政府工作報告指出，今年的重點工作之一是深化國資國企改革，提高國企核心競爭力，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。該行統計，截至2023年3月7日，內地163家建築上市企業中共有21家央企和48家地方國業，央企和地方國企2021年營業收入佔比約為96.13%。
另外，今年中國經濟重啟，基建依然是穩住經濟增長的重要一環，中央擬安排地方政府專項債券3.8萬億元人民幣，十四五重大工程加速上馬，並實施城市更新行動，可以預期基建工程落地項目數量會較預期有更進一步提升。
1.中交建
中交建是國資委直屬的央企，也是國企重組中最能受惠的基建公司之一。中交建3月宣佈，國資委已統一中交建將旗下六家設計院：中交公路規劃設計院、中交第一公路勘察設計研究院、中交第二公路勘察設計研究院、中國市政工程西南設計研究總院、中國市政工程東北設計研究總院、中交城市能源研究設計院，分拆並置入祁連山水泥（600720.SH），而祁連山則將其持有的祁連山有限公司100%股權置出。雙方資產置換後，祁連山的控股股東和實控人將由中國建材（3323.HK）變為中交集團。
此次祁連山重組所獲中交建注入的六家設計院主要從事包括公路、市政、建築工程專業領域的設計諮詢業務，6家設計院的估值為235億人民幣，而祁連山置出資產作價104億元 ，中交建將設計院分拆，並借殼上市可望提升估值。
2.中鐵建
中鐵建是國資委旗下央企，公司9成收入來自公路、鐵路的工程承包。廣發證券預期，在深化國企改革下，央企「再加槓桿」有望放寬，「再加槓桿」將是央、國企重估的重要手段。據該行測算，國企仍有2.04%的加槓桿空間，具有大概14.67萬億的新增信貸擴張空間。 如果國企容許「再加槓桿」，中鐵建將是受惠的一群。原因是過去國企加入去槓桿行列，而中鐵建為旗下子公司於2019及2022年合共引資210億人民幣，將債轉股。假若准許中鐵建「再加槓桿」，其公司估值有望回升。
另外，中鐵建在國資委網頁回顧3年國企改革歷程上，成功快速培育發展了掘進機、特種裝備和軌道設備三大戰略性新興產業，掌握了多項核心技術，研發的系列產品均處於國內同行業前列，實現多項零的突破，打造了8項國內第一、兩項世界第一。公司重申了國企改革過程中，成功提升獲利和轉型升級。
3.中國中鐵
中鐵也是直屬國資委。中鐵2021年已進行內部重組，涉及八大部門和業務，並組建中鐵武漢電氣化集團及中鐵投資集團兩家新公司，減少內部競爭之餘，也改善負債嚴重的問題。中鐵同年又分拆其全資控股的軌道交通供電裝備企業——高鐵電氣到科創板上市，以提高公司估值。
值得留意是，《大公報》報道指，中鐵在2021年重組後仍共有17個工程局和30多個相關業務公司，當中僅基建業務就有16個局公司和另外7個相關公司從事同樣的業務，造成內部競爭，包括相互降價入標等不良競爭。因此在今後內地要繼續深化國企改革，中鐵顯然有潛力進一步重組。內媒亦指出，中鐵估值基本參照低估值的建築業，有需要利用分拆以釋放業務內在價值，中鐵一旦採取分拆將享新的估值。
結語
中交建、中鐵建及中鐵都有望受惠國企改革的深化，彭博綜合券商預測三者2023年每股盈利料按年增長約1成，而預測市盈率則三者也在2.1倍至3.2倍的接近水平，而當中中鐵建估值以預測市盈率2.1倍為估值最吸引。
作者：Carlos Hie
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