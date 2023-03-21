港股攻略｜後市利淡風險高 吼逾6厘穩陣收息港股

昨日 (3月20日) 恒指一度低見18,829點，創三個半月新低，最終險守19,000點收市；但考慮到歐美再有銀行瀕臨破產消息出現風險仍高，本月餘下日子要有港股繼續尋底心理準備。對於有意進場或換碼的投資者，可留意防守性較高的公用股，認為港燈─SS (2638.HK) 是不俗選擇。
於今年3月14日中午發佈的2022財政年度之全年業績顯示，截至2022年12月底股東應佔溢利約29.54億港元，較2021年溢利約29.33億元，增長0.72%。溢利金額為最近五年 (2018至2022年) 同期第二高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團漸見走出疫情帶來的負面影響。
市賬率看股價定位
截至去年12月底資產淨值約493.33億元，而截至12月底已發行股數約88.36億股，計出每股淨值折合為5.5831港元，相對今年3月20日收報5.05元，市賬率為0.90倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。此外，參考截至2017至2022年底之每期最低市賬率為0.84至1.37倍，平均值為1.21倍，高於現時的0.90倍，反映現價的確偏低。平均值相對每股淨值為5.5831元，計出每股合理值為6.75元，較5.05元之潛在升幅為33.66%。而截至去年12月底的全年股東應佔溢利約29.54億元，相對截至去年12月底的加權平均股數約88.36億股，每股盈利為0.3343港元。
市盈率計算合理值
每股盈利對比5.05元之市盈率為15.11倍，參考上述六個時段之每期最低市盈率為14.00至27.80倍，平均值為20.74倍，高於現時的15.11倍，同樣反映現價偏低。平均值相對上述每股盈利為0.3343元，計出每股合理值為6.93元，較5.05元之潛在升幅為37.23%。另可留意集團於2014年1月29日上市，於2014至2021年每股股息介乎0.3203至0.4004港元，平均值為0.3658元；2021年為0.3203元，低於平均值。而2022年中期股息和末期股息分別為0.1594和0.1609元，合共0.3203元，較現價5.05元產生股息率為6.34%。
三重估值綜合參考
參考上述六個時段之每期最高股息率平均值為5.33%，相對上述每股股息，計出每股合理值為6.00元，較5.05元之潛在升幅為18.81%。綜合上述三種分析，每股合理值為6.00至6.93元，平均值為6.56元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近30.00%，連同股息率超過6.30厘，預期一年回報率超過36.00%。另可留意去年2月15日高見7.94元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較去年10月25日最低收報4.71元，不足九個半月累跌逾四成。
現價5.05元，較去年最低收市價高出7.22%，差距少於一成偏小；並考慮到處於2014年1月29日上市以來的低水平，距今歷時接近九年零兩個月，反映現價進場風險不大。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.55元或以下買入；保守者則可於4.05元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為7.00至7.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。
作者：聶振邦
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