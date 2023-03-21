港股攻略｜後市利淡風險高 吼逾6厘穩陣收息港股

昨日 (3月20日) 恒指一度低見18,829點，創三個半月新低，最終險守19,000點收市；但考慮到歐美再有銀行瀕臨破產消息出現風險仍高，本月餘下日子要有港股繼續尋底心理準備。對於有意進場或換碼的投資者，可留意防守性較高的公用股，認為港燈─SS (2638.HK) 是不俗選擇。

於今年3月14日中午發佈的2022財政年度之全年業績顯示，截至2022年12月底股東應佔溢利約29.54億港元，較2021年溢利約29.33億元，增長0.72%。溢利金額為最近五年 (2018至2022年) 同期第二高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團漸見走出疫情帶來的負面影響。

市賬率看股價定位

截至去年12月底資產淨值約493.33億元，而截至12月底已發行股數約88.36億股，計出每股淨值折合為5.5831港元，相對今年3月20日收報5.05元，市賬率為0.90倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。此外，參考截至2017至2022年底之每期最低市賬率為0.84至1.37倍，平均值為1.21倍，高於現時的0.90倍，反映現價的確偏低。平均值相對每股淨值為5.5831元，計出每股合理值為6.75元，較5.05元之潛在升幅為33.66%。而截至去年12月底的全年股東應佔溢利約29.54億元，相對截至去年12月底的加權平均股數約88.36億股，每股盈利為0.3343港元。