港股攻略｜從長線投資騰訊價值看散戶難賺大錢原因

雖然騰訊由高位回落不少，最近股價表現一般，但投資者如果從長期角度分析，卻是另一回事。

世上無一種投資方法是絕對完美的，很多時不同的方法要配合使用，就算在我的股票班，都會教捕捉買入賣出時機（中長期的），但主軸仍是教大家長線投資，因為我相信這是最賺錢的投資方法。

升值數百倍

騰訊（0700.HK）2004年以$3.7上市，2014年1拆5，升值數百倍，有興趣的朋友可以計計，假設以上市價投資了$10萬，到現時，升值到多少錢？

我明白，當年騰訊的知名度不及這刻，要選中這股不易，但這裡最想表述的，是「長線投資」的威力。

一隻股票的股價總會升升跌跌，$5升到$8，之後又跌翻去$5，大家總會覺得，如果$5買入在$8賣出，之後再在$5買入就好，事後睇翻，當然容易，但真相是怎樣？

很多時散戶在$8賣出後，股價一直向上。

無投資方法完美，有時你會見到買入賣出會賺到錢，但有時長線投資又會更好賺。

不過，如果你想真正賺大錢，最正路就是「長線投資」！騰訊是一個例子、港交所（0388.HK）是另一個例子。

散戶無法賺大錢原因

其實，在騰訊由幾蚊上到幾百蚊的過程，有唔少投資者買中，但有多少人願意長線持有？

正正因為這原因，令一般散戶處於「贏粒糖，輸間廠」的局面，這是他們一手造成的。

我過往做了10年銀行同證券行，見證了大量散戶的投資成續，我初入行時，見了唔少客在$1X買入港交所，可惜，絕大部分在$20已經賣出！

所以，當我們買中了優質股，同時見到企業的業務、價值、生意，不斷向上，我地應該長線持有，唔好輕言賣出，因為這可以大幅提升你的財富。

雖然不是每一隻股票都有長線投資的價值，但這是好重要的投資策略。希望大家能用這方法，作為投資的主軸，因為從過往的數據，這的確是最能提高我們財富增長的方法。

原文刊登於 HK MoneyClub