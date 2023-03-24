港股攻略｜恒指是否轉強要看呢個關鍵位

近日受美股造好帶動，截至3月22日港股收市，美股和港股同見二連升，恒指由周一 (3月20日) 險守19,000點收市，至其後兩日累升近600點，令人憧憬恒指已重拾升軌。筆者則認為後市走方尚待觀察，從美股受銀行業陰霾消息影響，道指於3月9日挫逾540點，之前收報32,798點，較3月21日收報32,560點，要再升近240點，才全然收復失地。同期恒指於3月9日收報19,925點，翌日挫逾600點，由於恒指基數遠低於道指的，故此分別跌幅是3.04%和1.66%。就消息面而言，美國銀行業受衝擊，當時港股恐慌情緒較美股的尤甚。前晚美股亦再急挫。
企穩一百天線需時確認
參考上述美股道指表現，銀行業負面因素未被完全消化，回看港股，恒指昨收19,591點，較19,925點仍低逾330點，正是未能確認已重拾升軌的原因。另可留意3月9及10日之間見下跌裂口，介乎19,637至19,907點，證明現時恒指還未進入補裂口階段。
再看移動平均線位置，按昨日恒指收市位較具參考性為100天和250天線。前者處於19,510點，觀乎3月17至22日的四個交易日收市位，恒指於此線是失而復得，屬利好後市訊號；惟要多看兩個交易日，同見收高於此線，方能確認後市表現可感樂觀。
大市成交額見上揚乏力
至於250天線，現為19,856點，總體來看恒指上方不遠處阻力重重，除了相距牛熊分界線少於270點，上述未見重上19,637點的下跌裂口底部，加上最近兩日大市成交金額約1,024億和1,069億港元，同見徘徊於1,000億元水平，較健康水平的1,200億至1,500億元為少，反映上揚乏力。即或今、明兩個交易日再高收，確認企穩在19,600點之上，若非見成交額突破1,200億元，裂口頂部19,907點也無能上破，意味著要見恒指重拾升軌，必須見連續兩日或以上收高於19,900點為準；不過配合現在未進入補裂口階段，並上方有250天線和裂口頂部的19,900點水平，港股要續升談何容易呢？
繼續關注銀行資金缺口
另見歐美銀行業資金缺口問題未可掉以輕心，美股第一共和銀行 (FRC.US) 雖於3月21日反彈近三成，收報15.77美元；卻較上周五 (3月17日) 收報23.03元仍低逾三成一。而自2010年12月9日於紐約交易所上市以來，於今年2月或之前，僅低見21.88元，上市價則為25.50元，即現處超過十二年的歷史低水平，可理解為市場看此股現時的價值，較上市時還要低，接間反映集團財務狀況仍未脫離「危險期」。雖有報導指管理層正在積極嘗試籌集新資本，以及如何縮小集團規模；但能否成事存疑。
倘若集資失敗，最壞情況是出售全部業務償債，此舉無異於宣佈清盤，筆者預期屆時美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 繼矽谷銀行 (SIVB.US) 和Signature Bank (SBNY.US) 後再出手接管。暫時矽谷銀行未見有私營機構願意「接盤」，倘若賣盤失敗，最終要將業務進行拆骨式拍賣，業務一般會被「賤賣」，那麼必然出現債務違約，為環球金融市場帶來振盪。此外，本週焦點還有香港時間3月23日凌晨2:00美國聯儲局公佈議息結果，加息1/4厘機率高近九成，大家需要在留加息後股市走向，道指要見連續兩天收高於33,000點，才可望擺脫陰霾。
作者：聶振邦
原文刊登於 HK MoneyClub