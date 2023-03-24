港股攻略｜恒指是否轉強要看呢個關鍵位

近日受美股造好帶動，截至3月22日港股收市，美股和港股同見二連升，恒指由周一 (3月20日) 險守19,000點收市，至其後兩日累升近600點，令人憧憬恒指已重拾升軌。筆者則認為後市走方尚待觀察，從美股受銀行業陰霾消息影響，道指於3月9日挫逾540點，之前收報32,798點，較3月21日收報32,560點，要再升近240點，才全然收復失地。同期恒指於3月9日收報19,925點，翌日挫逾600點，由於恒指基數遠低於道指的，故此分別跌幅是3.04%和1.66%。就消息面而言，美國銀行業受衝擊，當時港股恐慌情緒較美股的尤甚。前晚美股亦再急挫。

企穩一百天線需時確認

參考上述美股道指表現，銀行業負面因素未被完全消化，回看港股，恒指昨收19,591點，較19,925點仍低逾330點，正是未能確認已重拾升軌的原因。另可留意3月9及10日之間見下跌裂口，介乎19,637至19,907點，證明現時恒指還未進入補裂口階段。

再看移動平均線位置，按昨日恒指收市位較具參考性為100天和250天線。前者處於19,510點，觀乎3月17至22日的四個交易日收市位，恒指於此線是失而復得，屬利好後市訊號；惟要多看兩個交易日，同見收高於此線，方能確認後市表現可感樂觀。