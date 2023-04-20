港股攻略｜恒指要看關鍵位能否喘定

恒指要看關鍵位能否喘定

繼4月13至17日恒指見三連升後，過去兩個交易日 (4月18及19日) 均見跌，兩日累跌超過410點，反映周一升逾340點亦已被消化，昨收20,367點；但仍較4月13日收報20,344點略高，未能斷言升勢已被破壞。留意現時技術分析出現不一致結論，需要審慎解讀。 先看利好一方，雖見二連跌，卻依然收高於50天移動平均線，已是連續四日收高，多於三日傾向視為已企穩此線之上。不過昨日50天線於20,301點，較收報20,367點相距不足70點，參考過去兩日分別下跌131和282點，反映若今日恒指連跌，失守50天線機會大。