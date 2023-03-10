港股攻略｜找出恒指再跌支持位

當日高見21,005點為2月20日以來新高，事隔逾半個月，20天和50天移動平均線相繼上破，投資氣氛理應利好，恒指卻於當時回軟，顯然是大量沽盤出現所致，由此推斷大量投資者不看好恒指能企穩在21,000點之上。事實上，筆者於3月6日發佈市評文章時已表示，港股續升暫見支持理據偏弱。

過去兩日 (3月7及8日) 恒指見極大波幅，先於周二曾高見21,005點，周三則一度低見19,969點，相距逾千點。周二突破21,000點心理關口後回軟，由最多升逾400點，轉至收報20,534點，倒跌近70點，已為後市走勢響起警號。

期指成交密集區值關注

此外，前文末寫到的3月期指大戶部署分析，值得大家有空重溫其中邏輯，畢竟每月都有港股期結，意味著當於3月下旬分析4月期指大戶部署，期望掌握後市傾向利好還是利淡，依然具高參考性。前文表示參考2月21至27日的成交記錄，有兩個密集區，平均成交位置為20,006和20,379點。

至於參考2月28日至3月3日的成交記錄，則見三個密集區，平均成交位置為20,452、20,539和20,601點。對比2月27日和3月3日的期指收市位，推斷大戶已部署淡倉機會大。大家應該也留意到筆者的提醒，若本週見期指回到20,400點以下，可確認大戶繼續部署淡倉機會大。

大戶押注淡倉不無道理

於3月6及7日期指分別低見20,357和20,370點，均低於20,400點，故此於周三見恒指跌逾480點，收報20,051點，再度失守10天線 (處於20,290點)，雖可理解為隔晚美股道指跌逾1.70%拖累所致；但按筆者前文分析，與期指大戶已部署淡倉的推斷亦見吻合，所以現在也可解讀為是大戶借勢壓下港股。

其實大戶建淡倉不無道理，皆因2月美國公佈的非農職位數量、CPI和PCE等經濟數據，均指向通脹有再度升溫壓力，聯儲局需要再度考慮積極加息，屆時美元強而相對港元和人民幣轉弱，不利中港股市表現，形成大戶押注淡倉的誘因。

盤算恒指支持位在哪裡

隨著恒指再度向下逼近250天線，大概為19,900點水平，認為港股跌勢經已成形，接下來該盤算恒指支持位在哪裡。參考2月28日收報19,785點，為年初至今最低收市位，本週失守收市風險偏高。去年12月21日以來，除了當日低見19,063點，其餘日子低位均在19,300點之上，推斷若見連續兩天收低於19,900點，應留意19,300點水平會否見支持。現時期指較恒指「高水」不多於40點，反映恒指若見19,300點，期指應在19,340點或以下，對比密集區平均成交位置於20,379點 (按2月21至27日數據分析)，大戶將賺逾1,000點。

若於3月最後一週恒指才處於19,300點水平，當然大戶平倉止賺的誘因大；不然要是在3月中已處於該水平，並考慮到香港時間3月23日凌晨3:00聯儲局才公佈議息結果，屆時絕對有機會恒指要受壓到下試19,000點水平。早於2月6日市評文章表示，從去年11月初至今年1月底恒指累升約8,000點，倘若調整幅度約一半，恒指要見18,700點，故此當時已指出初步可留意19,000點會否見支持。既然港股跌勢已成，大家若持有不少大型科技股，應考慮積極減持，以免虧損進一步擴大。

作者：攝振邦

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