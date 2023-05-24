港股攻略｜港股乏力選股重防守吼康希諾生物

然而，參考截至2019至2022年12月底之每期最低市賬率為1.30至3.97倍，平均值為2.65倍，高於目前反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為30.7639元，計出每股合理值為81.45元，具可觀潛在升幅。

港股已缺乏方向多時，適宜繼續採取「穩中求勝」策略，康希諾生物 (6185.HK) 是其中之一。集團使命是研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗，品牌在戰略上旨在針對龐大且供不應求的全球市場，值得關注。

橫向市賬率分析

再者，此乃生物科技板塊的股份之一，比較康希諾，市值介乎約85.00億至160.00億港元可比擬的股份有五隻按市值大至小排序為昭衍新藥 (6127.HK)、康諾亞─B (2162.HK)、諾誠健華─B (9969.HK)、錦欣生殖 (1951.HK) 和康寧傑瑞製藥─B (9966.HK)，分別約160.70億、158.33億、138.15億、121.35億元和85.38億。相對市賬率為1.68、4.23、1.61、1.25和4.89倍，五股的市賬率都高於康希諾的，進一步確認康希諾的現價偏低。同業市賬率的平均值和中位數分別為2.73和1.68倍，保守分析康希諾的合理市賬率不少於1.55倍。

股價處逾三年低位

該市賬率相對每股淨值為30.7639港元，計出每股合理值為47.65元。綜合上述兩種分析，每股合理值為47.65至81.45元，平均值為64.55元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間。去年1月3日高見184.90元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較今年5月19日最低收報31.90元，約一年零四個半月累跌近八成三。現價較31.90元差距不大；並考慮到處於2019年11月以來的低水平，距今歷時超過三年零六個月，反映現價進場風險不大。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於29.00元或以下買入；保守者則可於26.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為60.00至65.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

作者：聶振邦

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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