港股攻略｜港股有阻力吼呢隻有盈利基礎汽車股

恒指醞釀靠穩在20,000點，可望回到4月下旬水平，但考慮到自2月17日以來未嘗收高於20,800點，加上在挑戰此水平之前還要確認上破50天移動平均線，反映前方尚有不少阻力，故此投資者選股時繼續採取「穩中求勝」策略為佳，不妨關注現價較52週低位高出少於一成，並見具盈利基礎的股份為佳，東風集團股份 (0489.HK) 是其中之一。
於4月30日收報3.74元，較52週低位3.49元僅高7.16%，已見具防守性。集團主要從事商用車、乘用車的製造及銷售業務，還從事汽車製造裝備製造業務、進出口業務、金融業務、保險經紀業務及二手車交易業務等。
市帳率看現價定位
於去年9月29日傍晚發佈的2022財政年度之中期報告顯示，截至2022年6月底股東應佔溢利約55.29億元 (人民幣‧同下)；資產淨值則約1,473.42億元，而截至6月底已發行股數約86.16億股 (A + H股)，計出每股淨值折合為20.0318港元，相對今年4月30日收報3.74元，市帳率為0.19倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。
此外，參考截至2017至2021年底，以及2022年6月底之每期最低市帳率為0.23至0.50倍，平均值為0.34倍，高於現時的0.19倍，反映現價的確偏低。平均值相對每股淨值為20.0318元，計出每股合理值為6.85元，較3.74元之潛在升幅為83.16%。
市盈率計算合理值
而截至去年12月底的股東應佔溢利約102.65億元，相對截至去年12月底的加權平均股數約86.16億股，每股盈利折合為1.3440港元，對比3.74元之市盈率為2.78倍，
參考上述六個時段之每期最低市盈率為2.94至3.87倍，平均值為3.43倍，高於現時的2.78倍，同樣反映現價偏低。平均值相對上述每股盈利為1.3440元，計出每股合理值為4.62元，較3.74元之潛在升幅為23.53%。
另可留意集團於2011至2022年每股股息介乎0.1000至0.3500元人民幣，平均值為0.2450元；2022年為0.3000元，高於平均值。
三重估值綜合參考
每股股息折合為0.3384港元，較現價3.74元產生股息率為9.05%。參考上述六個時段之每期最高股息率平均值為6.12%，相對上述每股股息，計出每股合理值為5.53元，較3.74元之潛在升幅為47.86%。
綜合上述三種分析，每股合理值為4.62至6.71元，平均值為5.62元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過50.00%，連同股息率超過9.00厘，預期一年回報率超過59.00%。再者，去年1月21日高見7.50元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較今年3月20日最低收報3.53元，不足一年零兩個月累跌近五成三。
於4月30日收報3.74元，較3.53元高出5.95%，差距少於一成偏小；並考慮到處於2009年4月以來的低水平，距今歷時超過十四年，反映現價進場風險不大。
參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.40元或以下買入；保守者則可於3.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為5.00至5.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。
作者：聶振邦
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