港股攻略｜港股有阻力吼呢隻有盈利基礎汽車股

港股有阻力吼呢隻有盈利基礎汽車股

恒指醞釀靠穩在20,000點，可望回到4月下旬水平，但考慮到自2月17日以來未嘗收高於20,800點，加上在挑戰此水平之前還要確認上破50天移動平均線，反映前方尚有不少阻力，故此投資者選股時繼續採取「穩中求勝」策略為佳，不妨關注現價較52週低位高出少於一成，並見具盈利基礎的股份為佳，東風集團股份 (0489.HK) 是其中之一。 於4月30日收報3.74元，較52週低位3.49元僅高7.16%，已見具防守性。集團主要從事商用車、乘用車的製造及銷售業務，還從事汽車製造裝備製造業務、進出口業務、金融業務、保險經紀業務及二手車交易業務等。