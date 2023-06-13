港股攻略｜港股等方向 重防守性吼豬肉股萬洲國際

自6月2日恒指大升逾730點後，當時迎來市場憧憬港股進入升浪，但就6月5至12日收市位介乎19,099至19,404點，歷時六個交易日相距僅約300點而言，反映上揚乏力，故此選股時不能掉以輕心，應以防守性作首要考慮較合宜，股價已較52週低位差距少於一成屬不俗參考，集團為豬肉食品企業，業務包括生豬養殖、生豬屠宰、生鮮豬肉和肉製品加工與分銷的各個環節的萬洲國際 (0288.HK) 是其中之一。集團另有其他業務，包括製造及銷售包裝材料、提供物流服務、經營零售連鎖店、生產調味料和天然腸衣以及銷售生物醫藥材料。
市帳率看現價定位
於6月12日收報4.14元，較52週低位3.95元 (見於2023年6月1日) 高出4.81%，差距確認少於一成。於今年4月24日晚上發佈的2022年度報告顯示，截至去年12月底資產淨值約96.00億元，而去年12月底已發行股數約128.30億股，計出每股淨值折合為5.8422港元，相對現價4.17元，市帳率為0.7倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。此外，參考2018至2022年之每年最低市帳率為0.68至1.24倍，平均值為1.02倍，高於現時的0.7倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為5.8422元，得出每股合理值為5.99元，潛在升幅為超過四成。
市盈率計算合理值
而截至去年12月底的全年股東應佔溢利約13.70億元，相對截至去年12月底的加權平均股數約128.30億股，每股盈利折合為0.8339港元，對比4.17元之市盈率為5倍，參考上述五個財年之每年最低市盈率為4.74至13.54倍，平均值為8.71倍，亦高於現時的4.96倍，進一步確認現價偏低。平均值相對上述每股盈利，計出每股合理值為7.25元，潛在升幅為74%。另可留意集團於2014年8月5日上市，在2015至2022財年均有派發股息，每股股息介乎0.1250至0.3150港元，平均值為0.2294元，於2022財年每股股息為0.3000元，高於平均值。
股息率逾七厘吸引
每股股息0.3000元相對現價4.17元，計出股息率為7.19%。參考上述五個財年之每年最高股息率為2.97%至7.59%，平均值為4.84%，相對2022年每股股息為0.3000港元，計出每股合理值為6.20元，較4.14元之潛在升幅為49.76%。綜合上述三種分析，每股合理值為5.99至7.25元，平均值為6.48元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過56%；若連同股息率超過7.2厘，預期一年回報率接近64%。再者，2022年6月2日高見6.38元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較去年10月31日最低收報3.97元，不足五個月累跌逾三成七。
現報4.17元較3.97元高出少於一成反映差距偏小，並考慮到現處2016年1月以來的低水平，距今歷時約七年零五個月，反映現價進場風險不大。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.70元或以下買入；保守者則可於3.30元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為5.50至6.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。
作者：聶振邦
原文刊登於 HK MoneyClub