港股攻略｜港股5月開局弱的後續部署

先看外圍，歐美股市在奢侈品品牌造好下創新高，即使昨晚下跌依然處相對高位; 英國則在油股、金融、商品等權重下拉至新高; 美國納指由於加息壓力減輕下今年仍維持雙位數回報。但要留意英美歐等地都在經濟衰退陰霾當中。

反觀中國，一季度GDP增速為4.5% (市場預測3.8 – 4%); 對比中央設下的全年5%增長落差不多。比較2022年一季度依然處理疫情水深火熱，低基數或有幫助。但此數據令市場對於貨幣政策 (減存款準備金率或減息)以及財政政策 (個別行業刺激)預期減少。畢竟A股及港股都於政策預期待值極高，在沒有政策下，大市催化劑有限，亦解釋了4月份頹勢。