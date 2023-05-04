港股攻略｜港股5月開局弱的後續部署

先看外圍，歐美股市在奢侈品品牌造好下創新高，即使昨晚下跌依然處相對高位; 英國則在油股、金融、商品等權重下拉至新高; 美國納指由於加息壓力減輕下今年仍維持雙位數回報。但要留意英美歐等地都在經濟衰退陰霾當中。
反觀中國，一季度GDP增速為4.5% (市場預測3.8 – 4%); 對比中央設下的全年5%增長落差不多。比較2022年一季度依然處理疫情水深火熱，低基數或有幫助。但此數據令市場對於貨幣政策 (減存款準備金率或減息)以及財政政策 (個別行業刺激)預期減少。畢竟A股及港股都於政策預期待值極高，在沒有政策下，大市催化劑有限，亦解釋了4月份頹勢。
中央政治局會議確立慢步調
4月底舉行的中央政治局會議，再度提出提升內部需求、控制風險、經濟轉營。總結來說，中國的需求是恢復性的，內部生產力及需求仍然不足。從4月份最新的PMI跌回50以下，引證了以上說法。會議對於投資主題未算有重大幫助，只是提出; 要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通用人工智慧發展，營造創新生態，重視防範風險。對市場來說是缺乏新意。
保持高息股 候低增持成長股
如之前判斷，淡靜市或維持到6、7月左右。要等候居民收入及就業改善或讓居民對經濟前景感到樂觀下重新消費。從五一黃金周出遊情況，消費意願未必低迷。只是居民作出選擇性消費。
同時留意疫情控制情況以及中國與其他列強關係。
配置上，中字頭高息股給予較好的安全邊際。在交投未變暢旺前仍會是投資者必配。科技股等成長股開始出現較好的風險回報率。分段候低吸納。
另於個別題材，如國內旅遊相關股可作短線炒作。
作者：Create Lee 李明德 大聖資產管理投資經理
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