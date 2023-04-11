港股攻略｜澳門中場賭收回復疫前7成 銀娛依然值得追買？

隨着澳門防疫放寬，旅遊業展開復甦，疫情期間大受打擊的澳門賭業有望受惠，龍頭濠賭股銀河娛樂（0027.HK）值得追買？
開關復甦勢頭強勁
肺炎疫情期間，由於中國內地與澳門邊境受到限制，訪澳遊客量大幅下跌，依賴遊客消費的澳門賭業在過去兩三年一直無運行。隨着防疫措施全面放寬，旅客已重臨澳門。據報3月18日就曾經錄得疫情以來最高的單日訪澳旅客量，當中來自香港的旅客量已回升至疫前的80%以上，內地旅客則恢復至疫前50%。
此外，今年重開邊境後，澳門在今年三月的博彩總收入便錄得近130億元（澳門元・下同），創下了2020年以來最高的月收入。由此可見，澳門賭業已從疫情低谷重振旗鼓，而賭業龍頭之一的銀河娛樂有望受惠，業務復甦將可支持股價保持升勢。
優質賭場資產有優勢
銀河娛樂現時在澳門經營三項定位優越的娛樂資產，包括澳門銀河、澳門星際酒店與澳門百老匯，其中澳門銀河是澳門路氹其中一個最著名的綜合度假城。集團在疫前已建立了亮麗的業績增長走勢，截至2019年，銀河娛樂的收入與經營溢利的十年複式增長分別有15.55%和23.88%，表現勝過另一龍頭金沙中國（1928.HK）的10.31%和19.88%。
疫前的亮麗往績足以證明銀河娛樂旗下資產極具吸金力，隨着澳門賭業全面復常，銀河娛樂業績重上疫前增長軌道的確定性高。目前，銀河娛樂正積極擴張澳門的資產組合，計劃在今年推出銀河國際會議中心、銀河綜藝館及澳門銀河萊佛士，有望進一步鞏固集團在澳門博彩娛樂市場的領先地位。
結語：股價仍有復甦空間
銀河娛樂在疫前已成功在澳門建立穩健的龍頭地位，最新數據顯示澳門博彩業正準備展開強勢復甦，銀河娛樂勢必受惠。雖然銀河娛樂股價已重返疫前水平，但與疫情期間曾經闖上的70元水平相比，現價仍有約兩成上升空間。此外，隨着業績復常，集團重啟股息分派將可成為催化劑，為股價表現帶來支持，做到財息兼收。
作者：Alvin Yu
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)
原文刊登於 HK MoneyClub