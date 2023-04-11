港股攻略｜澳門中場賭收回復疫前7成 銀娛依然值得追買？

澳門中場賭收回復疫前7成 銀娛依然值得追買？

隨着澳門防疫放寬，旅遊業展開復甦，疫情期間大受打擊的澳門賭業有望受惠，龍頭濠賭股銀河娛樂（0027.HK）值得追買？

開關復甦勢頭強勁 肺炎疫情期間，由於中國內地與澳門邊境受到限制，訪澳遊客量大幅下跌，依賴遊客消費的澳門賭業在過去兩三年一直無運行。隨着防疫措施全面放寬，旅客已重臨澳門。據報3月18日就曾經錄得疫情以來最高的單日訪澳旅客量，當中來自香港的旅客量已回升至疫前的80%以上，內地旅客則恢復至疫前50%。 此外，今年重開邊境後，澳門在今年三月的博彩總收入便錄得近130億元（澳門元・下同），創下了2020年以來最高的月收入。由此可見，澳門賭業已從疫情低谷重振旗鼓，而賭業龍頭之一的銀河娛樂有望受惠，業務復甦將可支持股價保持升勢。