港股攻略｜遊戲版號審批復常 邊3大遊戲股最看好？

遊戲審批正式復常，在2023年1月及2月繼續有批出遊戲，行業兩大龍頭騰訊（0700.HK）及網易（9999.HK）連續四個月有收獲自然大大受惠，而中小型的中手遊（0302.HK）也有不俗潛力。
1.騰訊
騰訊遊戲獲批包括「餓荒：新家園 」、「寶可夢大集結 」、「無畏契約」、「命運方舟」、「大航海時代：海上霸主」等，在海外已取得成功，屬高質素遊戲，因此，相信可提高騰訊遊戲的競爭力，故被媒體視為版號復常下最大贏家。
遊戲業務雖然只佔騰訊收入約三分一，但在進口遊戲版號暫停的大部分時間，騰訊業務亦步入寒冬，經歷連續4季萎縮，至2022年第三季才錄得回升。當前進口遊戲版號恢復，行業有望迎來復甦，騰訊業績已可跟隨看俏。彭博綜合券商預測，2022年騰訊每股盈利按年將倒退49%，然而在2023至2025年每年均有16%至18%增長。
2.網易
對比騰訊僅約三分一收入來自遊戲，網易遊戲股純度更高。這輪遊戲版號清單中，網易旗下「巔峰極速」等五款國產遊戲上榜。
網易為內地第二大手遊企業，新獲批好的遊戲亦屬內地熱門遊戲的延續，相信不乏捧場客。網易2022年第三季遊戲業務收入為187億元人民幣，按年增長9.1%，剛公佈的第四季則按年升1.6%，相信往後旗下進口遊戲獲得批號，將會帶動業務加快增長。另外，網易繼續擴展遊戲業務，旗下網易遊戲新近收購加拿大遊戲開發商SkyBox Labs，SkyBox Labs擁有《最後一戰：無限Halo Infinte》、《Minecraft》等知名遊戲。可見網易除了積極搶佔國內遊戲市場，也在拓闊國際市場的版圖。
彭博綜合券商預測，2023年每股盈利可能倒退0.2%，2024年按年回升11.3%。不過隨著內地版號復常，預期網易有更多遊戲獲批，實際表現有機會勝預期。
3.中手游
市值不足60億港元的中手游，旗下近日有4款遊戲取得版號，包括《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》、《吞噬星空》、《鎮魂街：天生為王》及《我的禦劍日記》，其中《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》是12月剛去的版號，而《鎮魂街：天生為王》及《我的禦劍日記》則已分別在國內及港澳台地區上線。
對比騰訊、網易，中手游遊戲發行及開放佔公司中期收入的97%，是純遊戲公司，對內地遊戲審批版號復常更為敏感。中手游上半年營業額下跌逾4成至12.3億元人民幣，盈轉虧蝕2190萬元，公司解釋因多款遊戲未能如期取得版號，導致上綫計劃推遲影響。如此說來，內地恢復版號審批，可望帶動中手游業務走出谷底。此外，中手游截至2022年6月已上綫自主研發產品11款，待上綫自研產品10款，並會重點發展海外發行業務，已有5款遊戲在海外發行，此部分收入佔整體營業額比重18.5%，海外市場亦有機會成為增長的新動力。
雖然中期錄得虧損，但彭博綜合券商卻預期，中手游全年每股盈利僅倒退10%至0.205元人民幣，反映2022年下半年盈利情況顯著改善，而2023年及2024年則預期能分別多賺22%及44%。中手游是一家純遊戲公司，對比騰訊及網易需要顧及遊戲以外的因素，故若往後中手游旗下更多遊戲能取得版號，對盈利增長的刺激作用會更明顯。
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