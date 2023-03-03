港股攻略｜遊戲版號審批復常 邊3大遊戲股最看好？

遊戲審批正式復常，在2023年1月及2月繼續有批出遊戲，行業兩大龍頭騰訊（0700.HK）及網易（9999.HK）連續四個月有收獲自然大大受惠，而中小型的中手遊（0302.HK）也有不俗潛力。

1.騰訊

騰訊遊戲獲批包括「餓荒：新家園 」、「寶可夢大集結 」、「無畏契約」、「命運方舟」、「大航海時代：海上霸主」等，在海外已取得成功，屬高質素遊戲，因此，相信可提高騰訊遊戲的競爭力，故被媒體視為版號復常下最大贏家。

遊戲業務雖然只佔騰訊收入約三分一，但在進口遊戲版號暫停的大部分時間，騰訊業務亦步入寒冬，經歷連續4季萎縮，至2022年第三季才錄得回升。當前進口遊戲版號恢復，行業有望迎來復甦，騰訊業績已可跟隨看俏。彭博綜合券商預測，2022年騰訊每股盈利按年將倒退49%，然而在2023至2025年每年均有16%至18%增長。