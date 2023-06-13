港股攻略｜避免三大致命錯誤 迎下半年投資機會

2023年已經過了一半，近半年來不間斷地出現利空的消息，加上經濟又不好，是不是代表股災再次來臨? 我們作為一般投資者，又是否應該把手上的股票全部賣掉? 最近的確有很多不利的事情正在發酵，包括美國銀行危機、去美元化、美國債務危機等。而不同類型的發展，都有可能對投資市場帶來很大的震盪，不論是股災、樓災、或者債券市場，都令價格有機會出現大規模的崩跌。 不過大家不要因為有可能有股災，就把資金全部撤離、或者不投資，最重要的是做好風險的管理，更加積極地去面對，並尋找更好的股票，就像華爾街傳奇投資人 Peter Lynch (曾管理富達麥哲倫基金超過140億美元) 所說：「更多的錢不見掉，是因為預期未來有股災，所以持有現金，錯過了股票市場帶來的紅利。」

這個要比股災真正發生的時候所蒙受的損失更加大，加上只持有現金是一定會隨著時間的發展被通脹蠶食它們的購買力，所以持有現金是一定會輸的。那當然現在就算是巴菲特，也覺得投資市場盛宴的時候已經過去了，未來投資市場是迎著逆風前進，所以傻傻的無腦定投，去買大盤指數的日子都已經過去，作為投資者，需要做更多的功課，在市場跌下來的時候避開一些投資的致命錯誤，學習像李嘉誠、巴菲特等這些成功的投資者，在逆風市場賺錢。 以下將會為你介紹三個致命的投資錯誤，避免你成為那些長期在股票市場虧錢的散戶。

第一: 不懂評估股票的價值 投資專家都會去計算他們買入的生意或者股票所隱藏在背後的價值，當這個價格低過價值，最好是有一個很大的折扣及安全邊際的時候，投資專家才會果斷的出手去買，他們都是經過精密計算後才行動的。相對而言，一般普羅大眾並沒有好好的去學習怎麼去評估一個股票的價值，而是聽新聞、問大師，把傳媒當中最普遍的意見來當作買賣的參考因素，這點不好的地方在於，涉及到一種行為心理學： 「我們更容易吸收的，是一個人講的故事，而不是去聽他講的事實、看的數據」 舉例來說，在新聞中的一個分析員會給你講很多的數字，說某國GDP提升了多少百分比，出口又增長了多少百分比，這些數字其實十分的枯燥無味，相反來說我們是喜歡聽故事，說某國經濟要崩潰、某政府要破產、某國家要開始戰爭了…等等，這些故事好像聽起來一定會發生，事實上，所有的事情只是一個機率。它們真正的事實是反映在一個數字上面，而普羅大眾不喜歡看數字，所以你會看到投資KOL都是在講故事，而故事只會一傳十、十傳百，不停地說下去，變得越來越誇張，到最後讓故事變得過度樂觀或過度悲觀。 當大家聽了這些故事去做買賣決定的時候，就會使到股價是過高或過低，所以大眾到最後，就會在股價非常低的時候，絕望地去止損拋售離場，而在股價很高位的時候，很亢奮地去追入高價的股票，追高殺跌正正是散戶的致命傷，所以關鍵是我們要知道如何去評估一個股票市場是否很貴、還是很便宜。

第二: 買賣決定受到情緒的影響 大家想一想大眾是如何買賣股票的，他們經常會看著股票的價格的波動，不論是跌是漲，都會使得他們心煩意亂。漲了之後要不要獲利離場？跌了之後又是不是會恐慌，想趕快止損離場？像打牌或者下棋的時候，當你的心已經亂了，你就難以戰勝你的對手，相反，當你的對手心煩意亂的時候，你是非常的鎮定及理性地去思考，你的贏面自然就會提高。比起計算一個股票背後的價值，更應該做到的是去修煉自己的心態，把自己的心態做到長期安心，那就能夠賺取普羅大眾輸掉的冤枉錢並獲得贏利。