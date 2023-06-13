港股攻略｜避免三大致命錯誤 迎下半年投資機會

2023年已經過了一半，近半年來不間斷地出現利空的消息，加上經濟又不好，是不是代表股災再次來臨? 我們作為一般投資者，又是否應該把手上的股票全部賣掉? 最近的確有很多不利的事情正在發酵，包括美國銀行危機、去美元化、美國債務危機等。而不同類型的發展，都有可能對投資市場帶來很大的震盪，不論是股災、樓災、或者債券市場，都令價格有機會出現大規模的崩跌。
不過大家不要因為有可能有股災，就把資金全部撤離、或者不投資，最重要的是做好風險的管理，更加積極地去面對，並尋找更好的股票，就像華爾街傳奇投資人 Peter Lynch (曾管理富達麥哲倫基金超過140億美元) 所說：「更多的錢不見掉，是因為預期未來有股災，所以持有現金，錯過了股票市場帶來的紅利。」
這個要比股災真正發生的時候所蒙受的損失更加大，加上只持有現金是一定會隨著時間的發展被通脹蠶食它們的購買力，所以持有現金是一定會輸的。那當然現在就算是巴菲特，也覺得投資市場盛宴的時候已經過去了，未來投資市場是迎著逆風前進，所以傻傻的無腦定投，去買大盤指數的日子都已經過去，作為投資者，需要做更多的功課，在市場跌下來的時候避開一些投資的致命錯誤，學習像李嘉誠、巴菲特等這些成功的投資者，在逆風市場賺錢。
以下將會為你介紹三個致命的投資錯誤，避免你成為那些長期在股票市場虧錢的散戶。
第一: 不懂評估股票的價值
投資專家都會去計算他們買入的生意或者股票所隱藏在背後的價值，當這個價格低過價值，最好是有一個很大的折扣及安全邊際的時候，投資專家才會果斷的出手去買，他們都是經過精密計算後才行動的。相對而言，一般普羅大眾並沒有好好的去學習怎麼去評估一個股票的價值，而是聽新聞、問大師，把傳媒當中最普遍的意見來當作買賣的參考因素，這點不好的地方在於，涉及到一種行為心理學：
「我們更容易吸收的，是一個人講的故事，而不是去聽他講的事實、看的數據」
舉例來說，在新聞中的一個分析員會給你講很多的數字，說某國GDP提升了多少百分比，出口又增長了多少百分比，這些數字其實十分的枯燥無味，相反來說我們是喜歡聽故事，說某國經濟要崩潰、某政府要破產、某國家要開始戰爭了…等等，這些故事好像聽起來一定會發生，事實上，所有的事情只是一個機率。它們真正的事實是反映在一個數字上面，而普羅大眾不喜歡看數字，所以你會看到投資KOL都是在講故事，而故事只會一傳十、十傳百，不停地說下去，變得越來越誇張，到最後讓故事變得過度樂觀或過度悲觀。
當大家聽了這些故事去做買賣決定的時候，就會使到股價是過高或過低，所以大眾到最後，就會在股價非常低的時候，絕望地去止損拋售離場，而在股價很高位的時候，很亢奮地去追入高價的股票，追高殺跌正正是散戶的致命傷，所以關鍵是我們要知道如何去評估一個股票市場是否很貴、還是很便宜。
第二: 買賣決定受到情緒的影響
大家想一想大眾是如何買賣股票的，他們經常會看著股票的價格的波動，不論是跌是漲，都會使得他們心煩意亂。漲了之後要不要獲利離場？跌了之後又是不是會恐慌，想趕快止損離場？像打牌或者下棋的時候，當你的心已經亂了，你就難以戰勝你的對手，相反，當你的對手心煩意亂的時候，你是非常的鎮定及理性地去思考，你的贏面自然就會提高。比起計算一個股票背後的價值，更應該做到的是去修煉自己的心態，把自己的心態做到長期安心，那就能夠賺取普羅大眾輸掉的冤枉錢並獲得贏利。
第三: 沒有學習過投資就進場
試想象一下，如果你不會打麻將、不會打撲克牌，就下桌去跟高手去打牌，那結果一定是輸錢的。有一點好消息是，在這個股票市場裏面，有90%的普羅大眾都是散戶，都是沒有學過投資的。大家都貪圖免費的午餐，希望進入某些群組內，有某個大師可以給你的免費的股票號碼，照著買就可以發達，如果你照著買就可以發財，那還有人需要工作嗎？
我們要了解的是，所有東西都是要學習的，我們經常聽到家長對他們的小孩子說：「你要好好學習，長大才能做醫生律師，以後便能找到一份好工作，賺大錢了。」醫生律師都是要學習才能做的，那股票都是一樣的，而且工作有退休的一天，但你看看巴菲特，看看他的拍檔 Charles Munger，九十幾歲都還可以投資股票，股票帶給我們的回報，是可以隨著時間而成為我們的朋友，為我們帶來源源不斷的財富，一個一輩子的財富，用錢去滾錢。
最後，只要你避開三大致命的投資錯誤，只要我們裝備好自己，不要等到股災發生的時候才去尋找機會，那我們只要在幾千個股票內找到五個被市場錯殺的股票，等到股災過後股價反彈的時候，我們就能把握機會，坐上財富自由的順風車。最後，要記得Charles Munger的投資格言，避開愚蠢的錯誤，就能夠獲利。
作者：張志雲
智富學苑創辦人，人稱智富爸爸或ChiefPapa，擁有逾30年分析及教學經驗。
Youtube Channel：www.youtube.com/@chiefpapa
聲明：
本文章非證監會持牌人士所寫，本內容僅供學習和參考，所提及股票純是案例，不構成投資建議，先求知再投資，閣下買賣盈虧自負，過往成績不代表未來回報，股市有風險，未來充滿未知，投資需謹慎以及做好風險管理！
原文刊登於 HK MoneyClub