港股攻略｜騰訊業績露遊戲復甦端倪 吼三隻遊戲股

騰訊（0700.HK）早前公佈首季業績有驚喜， 除各項業務全面恢復增長外，本土遊戲收入在連跌4季後，終於再度錄得正增長，首季升幅達6%，連同國際遊戲業務，合共收入共483億人民幣，按年升1成。騰訊遊戲業務重現增長，反映國策針對未成年人保護計劃的影響已被淡化，預示其他面對同樣困境的同業終擺脫寒冬，迎接春天。以下三家在港上市的內地遊戲股——網易（9999.HK）、心動公司（2400.HK）及中手游（0302.HK）的前景可一併看俏。
騰訊遊戲業務在2021年遭受政策衝，當年內地於年中實施規範未成年人沉迷網絡遊戲，因而令騰訊業務自當年第二季開始，連續4季收入和盈利持續在倒退及低增長中徘徊。事實上，騰訊最新季績顯示，上季未成年人遊戲時長和流水僅佔本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。不過數字之低亦反映了有關的影響經已「觸底」，對往後影響有限。
1.網易
網易是中國遊戲公司龍頭，市佔率僅此於騰訊，據內地媒體估算，2021年網易在本土遊戲營收市佔率約20%，而騰訊同期則有43%。2022年網易營業額按年升1成至965億人民幣，多賺20.6%至203億人民幣，是包括騰訊在內的遊戲股中表現最好。網易去年遊戲及相關增值服務佔總營業額77.3%，較騰訊的30.8%要高得多，故受惠遊戲業好消息的程度也較高。
值得留意是，騰訊、網易也是國際遊戲巨頭。騰訊管理層指出，全球遊戲市場已跨越過渡挑戰期，重回增長軌道，預計每年以高單位數增長。網易的遊戲在外國亦甚具知名度，因此外圍經濟復甦，網易的海外收入也會相應提升。
網易在今年重點推出的遊戲項目包括《逆水寒》手遊、《夢幻西遊：時空》、《大話西遊：歸來》，另《勁舞團：全民派對》等6款遊戲也計劃上綫。 彭博綜合券商當前預測，網易今年每股多賺約2%，而明年則上升5.4%，2025年按年多賺16.7%。若內地遊戲業務觸底回升獲確認，料市場對網易的盈利預估將進一步提升。
2.心動公司
心動公司在中國及海外開發、發行及營運網絡遊戲，所有網遊均為免費，主要透過銷售遊戲內的虛擬物品賺取收入。2022年營業額上升26.9%至34.3億人民幣，虧損大幅收窄36%至5.5億人民幣，71.5%收入來自遊戲，餘下收入來信息服務分部。公司經典IP 《火炬之光》推出新版，據國泰君安報告指，《火炬之光：無限》內地伺服器5月10日正式上線，首日即成為iOS免費榜下載的第一名，首周維持在首三名，預期可為公司提供不俗收入。
彭博綜合券商預測，心動公司今年可以扭虧，每股賺0.26元人民幣，而明年可多賺2.2倍，2025年則再多賺92%，反映市場相信心動公司盈利將踏入快速增長期。
3.中手游
中手游主要在內地從事開發及發行網絡遊戲，2022年業績出現明顯倒退，收入按年減少31%至27億元人民幣，更轉盈為虧蝕2億元人民幣。不過中手游有近95%收入來自遊戲業務，遊戲業務的純度較網易及心動為高，因此隨著國策打壓行業的影響消退，中手游的復甦速度也可秤先。
值得留意是，中手游早前宣布與微軟簽署雲服務框架協議，中手游旗下主要遊戲產品將接入微軟的Azure OpenAI服務，在遊戲產品的研發、運營等方面應用大模型。其中，中手游預計年內拿到版號上線的《仙劍世界》將本地化部署微軟GPT技術。中手游指，在定制AI模型後，遊戲研發的綜合成本減少10%左右，預計來年Q1可降低綜合成本達30%左右。
中手游目標截至今年6月30日前，目標產出效率提升20%至30%，外包成本降低30至40%。彭博綜合券商預測，中手游今年可扭虧為盈，每股賺0.195元人民幣，而去年則是每股虧損0.074元人民幣，明年則增長31.5%，而2025年則多賺19%。此外，中手游當前市賬率為0.94倍，今後三年預測市賬率為0.78倍、0.75倍及0.65倍，按市賬率計，中手游的估值較網易（3.3倍）、心動（5倍）要便宜得多。
結語
騰訊季績顯示遊戲業務步出寒冬，以上三家遊戲股的遊戲收入佔比高且具規模，盈利前景可重新看好。
作者：Carlos Hie
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