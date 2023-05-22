港股攻略｜騰訊業績露遊戲復甦端倪 吼三隻遊戲股

騰訊業績露遊戲復甦端倪 吼三隻遊戲股

騰訊（0700.HK）早前公佈首季業績有驚喜， 除各項業務全面恢復增長外，本土遊戲收入在連跌4季後，終於再度錄得正增長，首季升幅達6%，連同國際遊戲業務，合共收入共483億人民幣，按年升1成。騰訊遊戲業務重現增長，反映國策針對未成年人保護計劃的影響已被淡化，預示其他面對同樣困境的同業終擺脫寒冬，迎接春天。以下三家在港上市的內地遊戲股——網易（9999.HK）、心動公司（2400.HK）及中手游（0302.HK）的前景可一併看俏。 騰訊遊戲業務在2021年遭受政策衝，當年內地於年中實施規範未成年人沉迷網絡遊戲，因而令騰訊業務自當年第二季開始，連續4季收入和盈利持續在倒退及低增長中徘徊。事實上，騰訊最新季績顯示，上季未成年人遊戲時長和流水僅佔本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。不過數字之低亦反映了有關的影響經已「觸底」，對往後影響有限。

1.網易 網易是中國遊戲公司龍頭，市佔率僅此於騰訊，據內地媒體估算，2021年網易在本土遊戲營收市佔率約20%，而騰訊同期則有43%。2022年網易營業額按年升1成至965億人民幣，多賺20.6%至203億人民幣，是包括騰訊在內的遊戲股中表現最好。網易去年遊戲及相關增值服務佔總營業額77.3%，較騰訊的30.8%要高得多，故受惠遊戲業好消息的程度也較高。 值得留意是，騰訊、網易也是國際遊戲巨頭。騰訊管理層指出，全球遊戲市場已跨越過渡挑戰期，重回增長軌道，預計每年以高單位數增長。網易的遊戲在外國亦甚具知名度，因此外圍經濟復甦，網易的海外收入也會相應提升。 網易在今年重點推出的遊戲項目包括《逆水寒》手遊、《夢幻西遊：時空》、《大話西遊：歸來》，另《勁舞團：全民派對》等6款遊戲也計劃上綫。 彭博綜合券商當前預測，網易今年每股多賺約2%，而明年則上升5.4%，2025年按年多賺16.7%。若內地遊戲業務觸底回升獲確認，料市場對網易的盈利預估將進一步提升。