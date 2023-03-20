港股攻略｜黑天鵝乍現 買金股避險？

「黑天鵝」是指極不尋常，但實際上卻又發生了的事件。美國銀行業界近期出現黑天鵝，在幾日內有三家銀行清盤或倒閉，市場風聲鶴唳，且有向外蔓延跡象，連瑞信亦陷入現金流不足的危機，銀行業成了股市黑天鵝，事件可能仍會繼續發酵。從投資角度當前宜分散風險，而黃金向來具有避險功能，如投資實金的SPDR黃金ETF（2840.HK）及有槓桿黃金性質的山東黃金（1787.HK）可考慮適當配置。
1.SPDR黃金ETF
SPDR黃金ETF是道富環球旗下以黃金為基礎的ETF。該ETF以實金作抵押，並受證券交易所監管，再以證券交易方式買賣，其價格大致與金價對應，即理論上金價升或者跌1%，SPDR黃金ETF也會升或者跌1%，當中或有少許誤差，而持有ETF是需支付管理費 。因此睇好金價表現，最直接是買入黃金，而黃金ETF因儲存及交易便利，是投資黃金的最佳選擇。
截至3月19日，國際現貨金價收報1988美元，升逾3.6%，今年至今累計上升了8.4%，而SPDR黃金ETF截至3月17日本港收市，今年以來累計升幅為4.92%，計及當晚美股時段金價彈升幅度，SPDR黃金ETF是基本跟足金價調整。 受到銀行危機的影響，市場避險情緒急劇升溫，對美聯儲加息預期大幅減弱，紐約期金每盎司金價已升至1993美元，創自2020年8月以來新高，而當時環球經濟因受新冠肺炎大爆發而重挫。
近日美國多家銀行相繼倒閉形成的殺傷力有多大，現時尚不知道，惟瑞信危機暴露了市場確實值得為此感到憂慮，而瑞銀能否順利併購瑞信亦有很多未知素存在。環球經濟的通脹、加息難題依然繼續，經濟硬著路的風險仍高，有利金價前景。
富國銀行實物資產策略主管John LaForge認為，大宗商品於2020年已進入超級周期，史上最短的超級周期是9年，當前為第三年，故相信黃金等商品仍有6年可升。他相信金價在此超級周期可升至3000美元，即較現水平升多5成。睇好金價或分散投資風險，部署SPDR黃金ETF是一個好選擇。
2.山東黃金
山東黃金是在港上市金礦股中，含「金」量最高一家公司。山東黃金主要分為黃金開採、黃金精煉、投資管理三大業務，對比資金等金礦股有生產其他金屬而言，公司收入更單純來自黃金。因此公司對金價的敏感度也較高。
截至2022年6月底，中期收入298億人民幣，按年上升1.5倍，中7成約213億人民幣來自黃金精煉，貢獻稅前溢利2100萬人民幣；佔期內收入不足8%的黃金開採則貢獻稅前溢利近19億元人民幣，反映公司在黃金開採的成本較低。
值得留意是，金礦股本身有天然槓桿金價的能力，金價上升，金礦股產出的黃金價值以及金礦估值也會上升，帶來利潤增幅會是倍數於金價升幅，惟金價下跌，盈利跌幅也會同樣倍增。因此睇好金價前景，應揀選黃金產量佔比較高的金礦股。
山東黃金盈利前景方面，除了關鍵是金價外，公司今年初斥資127.6億元人民幣收購銀泰黃金21%股權，對公司發展有一定幫助。銀泰黃金礦石存量中，金金屬量170.452噸，銀金屬量7154.06噸，鉛+鋅金屬量107.64萬噸，銅金屬量6.35萬噸，錫金屬量1.82萬噸。
山東黃金指，收購可拓展公司黃金產業佈局，和進一步提升山東黃金資源儲備及經營效率。山東黃金在今年1月底已發盈喜，預期2022年淨利潤為10億至13億人民幣，扭虧為盈。彭博綜合券商預測，山東黃金2022年每股盈利為0.23元人民幣，而2023年及2024年分別為0.55元及0.63元人民幣，即今明兩年每股分別多賺1.4倍及14.6%，若金價持續處於高位，盈利增幅還有望進一步上調。
結語
環球經濟面對總多問題，金融業黑天鵝已出現，會否進一步惡化形成更大危機難料，惟投資者在部署上，宜就分攤風險策略上，增加一些黃金好倉。
作者：Carlos Hie
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