港股攻略｜黑天鵝乍現 買金股避險？

「黑天鵝」是指極不尋常，但實際上卻又發生了的事件。美國銀行業界近期出現黑天鵝，在幾日內有三家銀行清盤或倒閉，市場風聲鶴唳，且有向外蔓延跡象，連瑞信亦陷入現金流不足的危機，銀行業成了股市黑天鵝，事件可能仍會繼續發酵。從投資角度當前宜分散風險，而黃金向來具有避險功能，如投資實金的SPDR黃金ETF（2840.HK）及有槓桿黃金性質的山東黃金（1787.HK）可考慮適當配置。

1.SPDR黃金ETF

SPDR黃金ETF是道富環球旗下以黃金為基礎的ETF。該ETF以實金作抵押，並受證券交易所監管，再以證券交易方式買賣，其價格大致與金價對應，即理論上金價升或者跌1%，SPDR黃金ETF也會升或者跌1%，當中或有少許誤差，而持有ETF是需支付管理費 。因此睇好金價表現，最直接是買入黃金，而黃金ETF因儲存及交易便利，是投資黃金的最佳選擇。

截至3月19日，國際現貨金價收報1988美元，升逾3.6%，今年至今累計上升了8.4%，而SPDR黃金ETF截至3月17日本港收市，今年以來累計升幅為4.92%，計及當晚美股時段金價彈升幅度，SPDR黃金ETF是基本跟足金價調整。 受到銀行危機的影響，市場避險情緒急劇升溫，對美聯儲加息預期大幅減弱，紐約期金每盎司金價已升至1993美元，創自2020年8月以來新高，而當時環球經濟因受新冠肺炎大爆發而重挫。

近日美國多家銀行相繼倒閉形成的殺傷力有多大，現時尚不知道，惟瑞信危機暴露了市場確實值得為此感到憂慮，而瑞銀能否順利併購瑞信亦有很多未知素存在。環球經濟的通脹、加息難題依然繼續，經濟硬著路的風險仍高，有利金價前景。

富國銀行實物資產策略主管John LaForge認為，大宗商品於2020年已進入超級周期，史上最短的超級周期是9年，當前為第三年，故相信黃金等商品仍有6年可升。他相信金價在此超級周期可升至3000美元，即較現水平升多5成。睇好金價或分散投資風險，部署SPDR黃金ETF是一個好選擇。