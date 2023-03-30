港股攻略｜4月港股偏淡 失此位要忍痛離場

昨日 (3月29日) 恒指表現異常強勢，開市首分鐘已高見20,437點，創3月8日以來新高，升幅超過650點，之後升幅雖有所收窄，至上午11:00，仍超過400點；但隔晚美股卻偏軟，需要考量港股受甚麼因素帶動顯著上揚。檢視當時恒指成份股表現，升幅最大五隻股份有美團─W (3690.HK) 和阿里巴巴─SW (9988.HK)，同為五大權重股，分別升幅5.02% (134.60 → 141.40元) 和13.35% (84.25 → 95.50元)，前者單日升逾5.00%已甚為罕見，自今年1月6日以來連同上述表現僅見兩次。後者升逾一成更難得，上回已是去年11月15日上揚11.05% (71.05 → 78.90元)。

在反彈過後，恒指今日半日略為回吐，跌138點，仍守在兩萬點關口。

後市能否續升尚待觀察

綜合上述資料，可以肯定一點昨日恒指強勢由中資科技股帶動。最終昨日保持逾400點升幅，恒指收報20,192點。然而，後市能否續升尚待觀察，筆者留意自3月8日至今達三週，未嘗見連續兩日或以上收高於20,000點，加上今日 (3月30日) 為3月份期結日，早於3月6日發佈市評文章時表示期指大戶已部署淡倉機會大，期指處於20,400點或以下大戶有利可圖。

從3月8至28日，期指高位僅見於20,309點，即約三週處於20,400點以下。至於昨日雖曾高見20,539點，實則高於20,400點只在開市初期維持約十分鐘，無礙大戶一直主力已建淡倉的觀點。