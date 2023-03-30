港股攻略｜4月港股偏淡 失此位要忍痛離場

昨日 (3月29日) 恒指表現異常強勢，開市首分鐘已高見20,437點，創3月8日以來新高，升幅超過650點，之後升幅雖有所收窄，至上午11:00，仍超過400點；但隔晚美股卻偏軟，需要考量港股受甚麼因素帶動顯著上揚。檢視當時恒指成份股表現，升幅最大五隻股份有美團─W (3690.HK) 和阿里巴巴─SW (9988.HK)，同為五大權重股，分別升幅5.02% (134.60 → 141.40元) 和13.35% (84.25 → 95.50元)，前者單日升逾5.00%已甚為罕見，自今年1月6日以來連同上述表現僅見兩次。後者升逾一成更難得，上回已是去年11月15日上揚11.05% (71.05 → 78.90元)。
在反彈過後，恒指今日半日略為回吐，跌138點，仍守在兩萬點關口。
後市能否續升尚待觀察
綜合上述資料，可以肯定一點昨日恒指強勢由中資科技股帶動。最終昨日保持逾400點升幅，恒指收報20,192點。然而，後市能否續升尚待觀察，筆者留意自3月8日至今達三週，未嘗見連續兩日或以上收高於20,000點，加上今日 (3月30日) 為3月份期結日，早於3月6日發佈市評文章時表示期指大戶已部署淡倉機會大，期指處於20,400點或以下大戶有利可圖。
從3月8至28日，期指高位僅見於20,309點，即約三週處於20,400點以下。至於昨日雖曾高見20,539點，實則高於20,400點只在開市初期維持約十分鐘，無礙大戶一直主力已建淡倉的觀點。
暫見大戶未有建倉方向
由此可見，大戶於期結日應會壓下期指才平倉，推斷今日港股見跌市機會較大。另應考量期指大戶的4月份部署，暫見外圍銀行業危機未除，相信大戶未有明確方向部署，那麼在上述造淡平倉後，應會繼續保持期指在平倉的水平，一直確立部署方向後，持有足夠期指倉位，期指才見明確方向。
既然期指位置越較20,400點為低，對大戶越有利，自然暫不存在大戶要維穩期指在20,000點之上的誘因。再者，截至3月29日下午4:30，3月和4月期指分別收報20,223和20,290點，後者高出近70點。
揣摩建好倉或淡倉有利
至於較恒指收報20,192點，更進一步高出近100點，值得思想大戶於4月期指部署好倉還是淡倉較有利。下月期指「高水」傾向解讀為後市利好；但於期指操作上這邏輯並不合理。對建好倉者而言，現時期指位置越低，理應才是越有利，若以上述的3月和4月期指昨日分別收報20,223和20,290點來看，3月期指的位置建好倉應較有利，意味著4月期指的位置反而建淡倉較有利。按此邏輯推斷，港股於4月開局見跌市機會較大，故此恒指雖現於20,000點之上，但應有短期無法企穩的心理準備。
現不妨作兩手準備，若市場忽見重大利好消息，令恒指穩守20,000點，直至本周五 (3月31日) 收市也是如此，參考3月1至7日恒指收市位介乎20,429至20,619點，有望續升到20,400至20,600點之間。另一可能性是失守20,000點收守，按上述分析是較大機會出現的情況，應參考3月9及10日之間的下跌裂口，介乎19,637至19,907點，預期恒指繼續於19,600至19,900點之間徘徊。針對已持貨者部署，見恒指續升可待到達20,400點以上，再考慮減持或離場。不然僅見在19,900點以下收市，則要留心若進一步見連續兩天收低於19,600點，考慮忍痛離場為佳。
作者：聶振邦
原文刊登於 HK MoneyClub