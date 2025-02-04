港股整固後仍看好 AI熱吼百度

今年自1月14日至今共十一個交易日，只有兩日見跌，暫見三連升，較去年1月23日港股才轉升，提早超過一周，相信與利好國策陸續出台有關。1月23日中證監等多個部門聯合舉行記者會，宣布推動中長期資金入市買A股的詳情，措施之一是要求險資由今年起每年投放30%新增保費以投資於A股。

龍年最後一個交易日，港股半日市表現反覆，恆指一度低見20,165點，下跌32點，最終倒升27點收市，報20,225點，相對2024年2月9日收報15,746點，全個龍年累升近4,480點，升幅超過28.40%；相對兔年累跌近6,300點，龍年表現一洗頹風。

另於1月27日發佈市評文章時表示美國總統特朗普的5,000億美元人工智能基建計劃「星際之門」(Stargate)，由OpenAI、甲骨文及日本軟銀集團等共同投資，經已展開。內地也為AI投資加碼，於1月23日晚上中國銀行在官方微信最新發佈《支持人工智能產業鏈發展行動方案》，宣佈將在未來五年為人工智能全產業鏈各類主體提供不少於1萬億元人民幣專項綜合金融支持。美國和中國均看準AI在未來環球的影響威力，希望在AI競賽中搶先跑出，誠然市場認為美國一直領前，近日市場看法忽然改變。

此外，1月26日中證監官網發佈消息，就促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案，提出12項措施，包括推出ETF的快速註冊機制，原則上5個工作日完成註冊。相關措施目的是為中長期資金入市提供更便利的管道，協助建構資本市場「長錢長投」生態。雖見港股被帶動造好，卻暫時未見交投明顯活躍，於1月24至27日大市成交金額分別約1,485億、1,598億和1,473億港元，未能保持在1,500億元以上。

深度求索開源模型見驚艷

皆因中國AI公司深度求索 (DeepSeek) 於1月20日發布的最新開源模型，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，衝擊美國AI市場，引起廣泛關注。該模型 (DeepSeek-R1) 一出已登上蘋果中國下載程式榜首，亦於美國免費下載榜也是如此，並在在美國地區下載榜上超越了ChatGPT。

市場視DeepSeek-R1為Chat GPT勁敵，DeepSeek表示該模型的訓練成本為557萬美元，是Open AI的5%。特朗普近日在社交平台X發文，他指這間由中國公司推出的AI產品應對美國AI行業敲響「警鐘 (Wake-up Call)」。

上周一 (1月27日) 美股芯片巨頭英偉達 (NVDA.US)股價挫近17.00%，回到去年10月初水平，由最高市值美股跌落第三，在蘋果 (AAPL.US) 和微軟 (MSFT.US) 之後，並且市值跌至低於3萬億美元。同日港股芯片巨頭中芯國際 (0981) 也跌逾7.60%，逆市下跌，成為表現最差藍籌股。翌日 (龍年最後交易日) 此股續跌，日內一度低見36.00元，最終跌近0.40%，收報38.00元。

觀乎芯片股再跌機會大，AI股則有望繼續受追捧，其中百度集團─SW (9888.HK) 有業績支持，其AI產品「百度文庫」AI功能在1月份的月活躍用戶 (MAU) 突破9,000萬人，1月股價有望重上90至92元，屆時恆指有條件企穩在20,500點之上。

作者：聶振邦 (聶Sir)

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