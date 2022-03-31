港股月結｜恒指3月Chok爆！高低波幅4700點

港股在港股通休市下，今日主板成交僅1,024億元，為上月中後逾1個月低。(資料圖片)

港股三連升後回吐！恒生指數今日走低，最低見21,922點，挫310點，收市報21,996點，仍跌235點或1.1%，在港股通休市下，主板成交僅1,024億元，為逾1個月低。累計全月埋單挫717點或3.2%，但高低波幅大，全月呈V型走資，最低18,235點，最高22,937點，高低波幅4,702點。

國企股指數收市報7,525點，跌83點或1.1%，全月跌6.2%；恒生科技指數報4,557點，跌64點或1.4%，全月仍瀉11%。

全月計，66隻藍籌有24隻報升，表現最好為九龍倉置業(1997)，全月埋單飆10.8%，報38.85元，另外銀河娛樂(027)、長江實業集團(1113)、長江基建(1038)全月分別升8.9%、8.8%及8.1%，緊隨其後。相反，表現最差藍籌為舜宇光學(2382)，全月挫32.5%，另外碧桂園服務(6098)、華潤啤酒(291)及申洲國際(2313)分別瀉28.1%、22.3%及20.2%。

科技龍頭中 阿里跑出升 7.6%

至於科技龍頭ATMXJ中，只有阿里巴巴(9988)錄升幅，全月大升7.6%，報112.1元；最差為京東集團(9618)，瀉16.2%，至234元。騰訊控股(700)則跌11.2%，至374.2元，美團(3690)失9.6%，至155.6元，小米集團(1810)報13.94元，累跌4.9%。部分舊經濟重磅股造好，滙豐控股(005)全月升0.2%，至54.2元；中國移動(941)報54.15元，揚2.6%，友邦保險(1299)亦進帳1.5%，至82.45元。