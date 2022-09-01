港股月結｜港股波幅3年最悶 15藍籌連跌多月 碧桂園輸家

雖然恒指8月僅微跌，但69隻藍籌中，多達49隻或逾七成上月均報跌，最重傷的碧桂園全月累瀉23.1%，至2.33元，已連跌8個月，即今年未有月份報升，累挫66.3%。

港股下半年開局即連跌兩個月！恒生指數昨反覆升5點，至19,954點，全月埋單仍要報跌202點或1%，下半年累挫8.7%；更甚是指數未見明顯方向，上月波幅僅1,094點，為2019年4月後逾3年來波幅最細的一個月。大市窄幅走，藍籌卻陰乾，多達15隻或逾兩成藍籌最少連跌3個月，以碧桂園(2007)累瀉8個月最重傷。

海底撈飆19%稱冠

碧桂園周三放榜後大行紛紛下調目標，瑞信認為其毛利跌幅超出預期，將目標價由7.8元，降至3.73元，維持評級「跑贏大市」；里昂亦將集團2022至2024年盈利預測大幅下調37.4%、45.6%及43.4%，目標價因而由6.7元，大削至2.7元，評級亦連降兩級，由「跑贏大市」跌至「跑輸大市」。

上月藍籌的輸家，還有全月累挫19.5%的東方海外(316)、大跌18.7%的信義光能(968)、走低17%的中升控股(881)及瀉15.2%的比亞迪(1211)，連同碧桂園齊躋身藍籌五大跌幅王；至於碧桂園旗下碧桂園服務(6098)上月跌近11%，連跌兩個月。相反，升幅王有海底撈(6862)及李寧(2331)，上月分別累升18.8%及13.2%。

料短線續二萬關上落

至於本月走勢，市場普遍認為在中美審計有實質消息前仍難見明顯突破，短線料仍在二萬關上落。而恒指過去22年的9月中，升跌亦只參半，未有明顯啓示。