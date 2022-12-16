港股本周累挫450點 藍籌股得1隻累漲一成 碧服插17%最曳

美國及歐洲等央行持續加息，隔晚美股三大指數下挫，恒生指數今早低開24點，報19,343，隨後跌幅擴大，最多挫238點，低見19,130後掉頭向上，最多倒升253點，高見19,621點，之後升幅回順，午後上落波幅不大，全日收報19,450點，升82點或0.42%；大市成交約1,360.26億元。今個星期計，恒指挫450點或2.3%，終止連升兩周的走勢。
科指本周累插5%
國企股指數收報6,634點，上揚43點或0.7%，全個星期計累跌200點或2.9%。恒生科技指數收報4,149點，升12點或0.3%，全個星期計累降220點或5%。
藍籌表現方面，東方海外國際(316)成功本周跑出，今日收報152.4元，漲12.2元或8.7%，全周計累飆10.5%，為表現最佳。其後3隻股份升幅均逾半成，包括恒安國際(1044)、九龍倉置業(1997)及中銀香港(2388)，升幅分別為7.5%、6.3%及5%。港鐵(066)本周累增4.1%。
至於碧桂園服務(6098)今日收報19.96元，雖走高1.28元或6.9%，惟全周計仍累瀉16.7%，為表現最差。隨後3隻股份跌幅均超過一成，包括阿里健康(241)、龍湖集團(960)及舜宇光學科技(2382)，跌幅分別為14.4%、12.5%及12.1%。申洲國際(2313)本周亦累降9.2%。