港股本周累挫450點 藍籌股得1隻累漲一成 碧服插17%最曳

恒生指數今個星期計，恒指挫450點或2.3%，終止連升兩周的走勢。(中通社)

美國及歐洲等央行持續加息，隔晚美股三大指數下挫，恒生指數今早低開24點，報19,343，隨後跌幅擴大，最多挫238點，低見19,130後掉頭向上，最多倒升253點，高見19,621點，之後升幅回順，午後上落波幅不大，全日收報19,450點，升82點或0.42%；大市成交約1,360.26億元。今個星期計，恒指挫450點或2.3%，終止連升兩周的走勢。

科指本周累插 5%

國企股指數收報6,634點，上揚43點或0.7%，全個星期計累跌200點或2.9%。恒生科技指數收報4,149點，升12點或0.3%，全個星期計累降220點或5%。