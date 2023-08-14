港股每日交投量屢不足千億　香港證券業：應撤銷股票印花稅

香港證券及期貨專業總會日前去信特首，要求撤銷股票印花稅。工會表示，由2020年開始傳聞加股票印花稅至今，會方一直關注股票印花稅。工會表示，自增加股票印花稅後，嚴重打擊本地證券市場交投量及從業員生存空間，證券業是香港四大支柱之一，影響到整體的發展；又指雖然有不同的關注團體曾發表意見，但財政司司長卻忽視相關影響。

本港印花稅一半來自股票印花稅

2021年至2022年度《財政預算案》建議調整股票交易印花稅稅率，由買賣雙方分別繳納每宗交易金額0.1%，提高至現時0.13%，而有關條例草案經立法會通過後於2021年8月生效。上月有議員向財經事務及庫務局局長許正宇提質詢，許指卞，若將稅率變回0.1%，政府每年會少收123億元，對公共財政形成壓力，並引用數據指，2020年至2022年港股交易活動並未受股票交易印花稅稅率上調所影響，過往經驗亦顯示，下調股票交易印花稅稅率，未必能夠刺激市場交易額。

港股每日交投量屢不足千億

上半年港股表現不但跑輸全球主要股市，每日交投量亦屢次不足千億，今年港股的日均成交是過去4年以來最低。首季有1,100億至1,200億元的日均成交額；4及5月僅約千億元；6月更出現今年首個月份日均成交不足千億；7月則錄得近10日日均成交額不足千億元規模。