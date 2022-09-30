港股深淵｜跌勢廿年罕見 科企淪提款機 恒指季瀉21% 全世界最頹

港股周三急瀉後昨反彈乏力兼倒跌收場，科企股更繼續淪市場提款機，恒生科技指數創有紀錄新低，半數成分股創上市後或最少52周新低。累計7月至昨日的今季，恒生指數累瀉21.5%，跌幅暫為2001年第三季後21年最大，且為全球主要指數中表現最差。
恒生指數昨高見17,629點，最多彈379點，收市報17,165點，走低85點或0.5%，再創11年低；國企股指數報5,912點，跌46點或0.8%，近14年低；恒生科技指數最多再挫2.5%，收市仍失43點或1.2%，報3,482點，兩日累挫約半成。主板成交額917億元。
半數科指成分股破底
科技股成重災區，15隻或半數成分股創上市低或52周新低，包括昨大挫15.4%的明源雲(909)，為表現最差科指成分股；另外騰訊控股(700)、小米集團(1810)、快手(1024)、聯想集團(992)、商湯(020)、小鵬汽車(9868)、瑞聲科技(2018)、萬國數據(9698)、閱文集團(772)、眾安在綫(6060)、平安好醫生(1833)、舜宇光學(2382)、華虹半導體(1347)及嗶哩嗶哩(9626)亦齊齊破底。
好友退守16500關
中港股為環球主要指數中唯一連跌3個月，恒指本月瀉近14%；科指更瀉18.5%，累計全季挫28.5%；上證綜合指數月挫半成，季失約一成。港股頹勢遠遠拋離全球，亞洲其他主要市場以台灣跌不足9%較傷，新加坡更錄微升；美國及英法德股市截至本周三，跌幅介乎2%至半成。
市場普遍觀望恒指在16,500關有支持，而按牛熊證街貨情況，目前港股好友主要退守16,500收回水平，涉約8億份牛證街貨。