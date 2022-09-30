港股深淵｜跌勢廿年罕見 科企淪提款機 恒指季瀉21% 全世界最頹

港股周三急瀉後昨反彈乏力兼倒跌收場，科企股更繼續淪市場提款機，恒生科技指數創有紀錄新低，半數成分股創上市後或最少52周新低。累計7月至昨日的今季，恒生指數累瀉21.5%，跌幅暫為2001年第三季後21年最大，且為全球主要指數中表現最差。

恒生指數昨高見17,629點，最多彈379點，收市報17,165點，走低85點或0.5%，再創11年低；國企股指數報5,912點，跌46點或0.8%，近14年低；恒生科技指數最多再挫2.5%，收市仍失43點或1.2%，報3,482點，兩日累挫約半成。主板成交額917億元。

半數科指成分股破底

科技股成重災區，15隻或半數成分股創上市低或52周新低，包括昨大挫15.4%的明源雲(909)，為表現最差科指成分股；另外騰訊控股(700)、小米集團(1810)、快手(1024)、聯想集團(992)、商湯(020)、小鵬汽車(9868)、瑞聲科技(2018)、萬國數據(9698)、閱文集團(772)、眾安在綫(6060)、平安好醫生(1833)、舜宇光學(2382)、華虹半導體(1347)及嗶哩嗶哩(9626)亦齊齊破底。