港股牛皮｜大摩料中央兩月內出招 憧憬鬆綁 內房再彈

港股持續在萬九關反覆牛皮，惟在內地經濟數據持續疲弱下，市場對中央放水或鬆綁的憧憬升溫。摩根士丹利昨發報告，認為中央會在1至兩個月內出台刺激經濟措施，並主要為鬆綁樓市及基建，將內房股再一次從深淵中拉一把，尤其次線內房彈跳力最高，合景泰富(1813)單日飆24%，惟今年仍挫45%。不過，高盛則料內房本月銷售仍最少挫兩成，下半年償債壓力仍高，並叫沽合景及富力地產(2777)。
大摩指，內地數據引證重新開放後的反彈動力已消退，第二季內地工業活動低迷，並認為內房將出現額外的寬鬆政策，以保護以服務業為主的復甦路。該行認為，內房的放寬措施或包括鬆綁一、二線城市的限購令；或額外推出萬億元人民幣基建項目，以抵銷銷售的缺口，主要手段是擴大政策上的銀行融資，及更好地利用地方政策專項債券(LGSB)的上限額度；以及針對銷售的激勵措施，如家電補貼。
本月銷售或再挫最少20%
高盛亦指，中央有必要出台更多支持內房流動性的措施，以免樓價持續惡化，措施可包括國企向民企注資收購；延長「金融16條」下的債務到期日；以及放寬預售資金的管控等。該行預料，內房繼4月及5月銷售分別按年大挫25%及40%後，本月仍會下跌20%至35%，而下半年境內境外償債壓力仍高，撇除違約內房的債務，目前約半未償還總債務均來自未違約內房民企。
目前該行對中國海外(688)及新城發展(1030)評級為「確信買入」；華潤置地(1109)、綠城中國(3900)、中國海外宏洋(081)、中國金茂(817)及龍湖集團(960)評級為「買入」；至於富力及合景評級則為「沽售」。
次線內房彈高 今年仍「深潛」
內房股昨再全線彈起，並以次線內房升幅較大，除合景外，時代中國(1233)、龍光集團(3380)、禹洲集團(1628)、寶龍地產(1238)升幅均逾一成，而合景及時代本月已累彈逾六成。碧桂園(2007)全日彈10.2%，至1.73元，為表現最好藍籌。
不過大部分內房今年仍「深潛」，合景、時代及禹洲仍累挫逾四成；本月大彈三成的融信中國(3301)，今年仍瀉67%；融創中國(1918)本月升34.5%，今年則暴瀉86.4%。
港股牛皮成交奀 空軍續炸ETF
港股則牛皮，恒生指數收市升47點或0.3%，報19,299點，連升兩日。不過，主板成交額亦連續兩日不足900億元，昨錄845億元，為5月中後低，大市沽空率則錄19.4%，三大指數ETF續成目標，盈富基金(2800)沽空額33.7億元冠絕港股，南方恒生科技(3033)沽空率更高企72.3%。