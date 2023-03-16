港股疲 北水撈 半月淨買331億

美國矽谷銀行風波降溫，港股周二急跌後昨反彈，惟仍受制牛熊線。事實上，港股踏入3月持續反覆牛皮，市場資金乏方向，但港股通卻仍密密掃，港股通連續6個交易日吸資，昨淨買額39.11億元，累計本月11個交易日，只有1日走資，累計淨買額331億元。

北水在市況反幅下，昨再向指數買賣基金(ETF)埋手，盈富基金(2800)上海淨買額3.2億元，南方恒生科技ETF(3033)在深圳淨買額亦有4.9億元。至於最大吸資額港股為騰訊控股(700)，淨買額達6.9億元。

不過港股乏方向下，資金同時亦以ETF作對沖，盈富及南方恒生科技昨沽空額分別24.3億元及22.9億元，沽空率49.6%及82.4%，為港股中最多。