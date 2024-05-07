港股續蝕｜續採高防禦管理 外匯基金首季少賺55%

港股近半月反彈明顯，惟外匯基金仍以防守為主。金管局昨公布，若不包括長期組合的估值變動，外匯基金今年首季錄543億元回報，雖然連續兩季賺錢，惟較去年末季的1,201億元回報，則少賺54.8%。金管局總裁余偉文指，市場環境仍複雜並有相當大波動性，外匯基金會繼續採取防禦高、機動性較大的管理策略，同時保持足夠流動性以應付政府開支及目前看到的不同金融風險。

余偉文指，美元走強令外匯基金首季的非美元資產出現匯兌虧損，期內港股表現則仍跑輸其他主要市場。他又指，雖然港股近期表現好轉，但後市受三大因素左右，包括美國減息的步伐再推遲，中東地緣政局惡化推高商品價格，以及要中港經濟復甦動加能否持續。整體而言，余偉文認為後市不明朗因素仍多，投資前景仍不確定。