港股萬九關失而復得 北水撤退 ATM領跌

港股跟隨外圍走低，早段一度失守萬九關，低見18,885點，挫467點，恒生指數收市跌幅收窄，萬九關失而復得，報19,094點，下滑258點或1.3%；國企股指數收報6,472點，挫132點或2%，恒生科技指數報3,996點，瀉128點或3.1%。主板成交進一步收縮至不足1,000億元，僅962.5億元。

北水淨流出約20.7億元，昨淨買入最多股份為旭輝控股(884)及小鵬汽車(9868)，分別涉2億元及1億元，淨沽額最多則為騰訊控股(700)，涉資9.2億元，其次為快手(1024)及美團(3690)分別為6.2億元及2.2億元。另外，昨沽空額增3%，至142億元，沽空率約14.8%，其中恒生中國企業(2828)錄9.3億元沽空額，其次為騰訊，亦有近9億元。

ATM領跌，騰訊昨收報309.4元，阿里巴巴(9988)報84.05元，齊跌3.4%；美團報175.5元，下滑1.9%，三股拖低大市合共134點，佔跌幅逾51%。