港股表現｜恒生指數半日跌389點 四恒指新貴獲追捧

恒指低開108點後持續向下，中午收報20,327，跌389點。上周五公布獲納入為藍籌股的四隻恒指新貴有追捧，東方海外國際(316)創上市新高，升近6.0%；中芯國際(981)升2.0%；中國宏橋(1378)升6.66%；中升控股(881)升0.38%。被剔出的瑞聲科技(2018)半日跌6.28%。

安踏(2020)、申洲國際(2313)及李寧(2331)顯著下挫，跌幅順序為5.11%、6.83%及7.80%。

阿里巴巴持有阿里健康增至57.06%

阿里健康(241)半日跌8.57%。阿里健康早前公布，接獲持有其6.9%股權的Innovare Tech Limited通知，Innovare已於2022年5月20日將其持有的部分股份(即641,090,678股股份)按其所有具投票權股本之實益擁有人Yunfeng Fund II, L.P.之各個有限合夥人在Innovare中的配額比例，以實物形式分派予該等權益持有人。緊隨分派事項後，在分派事項中收取分派股份的權益持有人將成為本公司的直接股東。其中48,716,465股分派股份已分派予阿里巴巴(9988)，導致阿里巴巴在阿里健康的持股比例增至約57.06%。

