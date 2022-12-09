港股見三個多月新高 靠近2萬點

內地放寬疫情防控措施持續利好港元，恒生指數升幅持續擴闊，暫時高見19,871點，是超過3個月以來的新高，與二萬關口只差不足130點，最新報19,841點，升391點或2%。恒生科技指數亦見近月高位，高見4,365點，最新報4,357點，上升87點或2.0%。主板成交1,281億元。國企指數最新升138點或2.1%，報6,805點。

憧憬內地下周中央經濟工作會議會調整內房政策，加上先後多隻內房成功融資，內房股領漲，龍湖集團（960）、碧桂園服務（6098）最新升逾1成，華潤置地（1109）、中國海外（688）及碧桂園（2007）均升逾9%。

摩根士丹利預計，隨着內地政策朝著經濟重新開放的方向前進，中國再成為成具吸引力的投資選擇。這是大摩自2020年3月疫情肆虐全球以來首次將中國股票評級上調至「增持」，認為本月開始放寬「動態清零」政策或對企業盈利有提振作用。

該行在周日發表的一份研究報告中表示:「多重積極進展，加上重新開放的明確路徑，證明中國的評級有理由上調，指數目標也有理由上調。」該行相信，隨着需求復蘇導致企業公布更強勁的收益，重新開放可能會推動香港恒生指數上漲13%，並推動摩根士丹利資本國際（MSCI）中國指數上漲14%。

大摩兩年多以來 首次將中國股票評為「增持」

不過該行表示，這並不意味著投資者現在就應該湧入中國股市，中國經濟重新開放的影響可能要到明年第二季度才會顯現。報告認為，利潤壓力應該會持續到2023年第一季度，市場波動可能會持續高企，一方面是對快速重新開放的過度樂觀，另一方面是對朝着退出清零政策的看似緩慢和曲折的過程感到失望。

重磅科技股亦造好，阿里巴巴（9988）升3.2%、美團（3690）升2.6%、騰訊（0700）升1.4%。盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）兩隻指數基金亦登活躍股份前列，升幅分別為2.0%及1.8%。

北水南下半計淨流入7.93億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出10.08億元人民幣，終止連續8日流入。