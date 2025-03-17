港股超級周！央行議息股王放榜夾擊 左右大市

港股超級周！恒生指數在二萬四關水平爭持之際，大市本周迎來央行議息及藍籌業績的高峰周期，當中焦點包括周三股王騰訊控股(700)放榜，以及本港時間周四凌晨公布的美國聯儲局議息結果，料左右大市走勢。不過有分析認為，外資回流港股的趨勢已放緩，建議聚焦港股核心資產。

美國維持利率不變機率達98%

按利率期貨顯示，本周聯儲局維持聯邦基金利率於4.25厘至4.5厘水平的機率高達98%，普遍估計最快減息要在今年6月，最少減息一次的機率高達77%。另外，本周三日本央行及本周四英倫銀行亦會公布議息結果，前者料維持利率不變，惟市場觀望當局會否發表鷹派言論；後者2月減息0.25厘後，料本月亦會按兵不動。