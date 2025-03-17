港股超級周！央行議息股王放榜夾擊 左右大市

港股超級周！恒生指數在二萬四關水平爭持之際，大市本周迎來央行議息及藍籌業績的高峰周期，當中焦點包括周三股王騰訊控股(700)放榜，以及本港時間周四凌晨公布的美國聯儲局議息結果，料左右大市走勢。不過有分析認為，外資回流港股的趨勢已放緩，建議聚焦港股核心資產。
美國維持利率不變機率達98%
按利率期貨顯示，本周聯儲局維持聯邦基金利率於4.25厘至4.5厘水平的機率高達98%，普遍估計最快減息要在今年6月，最少減息一次的機率高達77%。另外，本周三日本央行及本周四英倫銀行亦會公布議息結果，前者料維持利率不變，惟市場觀望當局會否發表鷹派言論；後者2月減息0.25厘後，料本月亦會按兵不動。
至於騰訊上季業績，市場平均估計其經調整純利增約25%，列帳純利增約63%，投資界同時關注集團對AI(人工智能)布局。另外，本周重磅業績還包括周二放榜的小米集團(1810)；周三放榜的中國平安保險(2318)；周四放榜的中國移動(941)；周五放榜的美團(3690)，以及長和系陸續在周三至周四公布業績。
恒指上周收報23,959點，累失272點或1.1%。港股美國預託證券(ADR)上周五集體造好，當中滙豐控股(005)ADR折算較港高近3.9%，綜合主要ADR表現，相當於恒指今日高開346點，至24,305點。
分析：外資回流港股趨勢放緩
中信證券認為，在近期市場連接演繹高位回吐後，預計外資回流港股的趨勢會放緩，港股明顯跑贏A股的情況會告一段落，市場再聚焦業績表現。該行又認為，美國今年中發生衰退的機率明顯提升，雖然預期不會影響中國資產，但經濟衰退若真的發生仍然會產生負面影響；預計純資金推動的主題會降溫，建議聚焦A股和港股核心資產。