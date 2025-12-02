港股越二萬六 來年料高增長 滙豐看好科技股

港股12月開局闖上二萬六大關，大行繼續為明年投資市場把脈！滙豐投資管理發表2026年投資展望，料明年亞洲及新興市場仍有望維持較高的增長率。該行最看好健康護理、電信、媒體及科技三大行業，滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指，人形機器人行業正從炒作走向實際的行業應用，一旦開始投入量產，零件製造商龍頭將從中受惠。
針對中、港股票市場，滙豐認為內地上游產業的反內卷運動已取得顯著成效，企業盈利在連續3年半下調預測後，呈現回穩跡象。至於看好的科技股，沈昱表示，內地本土GPU與AI算力國產化有望在未來12至18個月迎來大幅增長，料個別細分領域的盈利今年或會顯著增長。
另外，該行亦看好的健康護理，他指隨著內地生產更多符合國際標準的優質藥品，創新藥物對外授權活動近年呈上升趨勢，得益於內地普遍較低的勞動力及研發成本，以及政府支持，料中國將在未來幾年收窄差距。
美股AI概念明年或波動
外圍方面，該行亞洲區首席投資總監Michael Cross表示，隨著西方政府債券的對沖特性減弱，鼓勵資產配置者加強多元化配置，以應對變化多端的市況。對於美國聯儲局減息，他預料或於本月及明年初各減息一次，中性利率降至3厘至3.5厘。在AI投資的推動下，美國企業盈利或會保持強勁，雖然估值看似偏高，但遠不及科網泡沫爆破時期般極端。然而，AI商業模式尚存在不確定性，或會在明年引發更劇烈的市場波動。
北水吸資3日 掃阿里
大市方面，恒生指數連續5個交易日在二萬六關徘徊，昨報26,033點，升174點或0.7%，為約半個月以來首次在二萬六大關上收市。恒生科技指數則升45點或0.8%，報5,644點。主板成交額2,009億元。港股通連續3日吸資，滬深合共淨買額21.48億元，當中單計阿里巴巴(9988)已淨吸資13.2億元。阿里昨收報154.9元，升2.2%。