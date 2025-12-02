港股越二萬六 來年料高增長 滙豐看好科技股

港股12月開局闖上二萬六大關，大行繼續為明年投資市場把脈！滙豐投資管理發表2026年投資展望，料明年亞洲及新興市場仍有望維持較高的增長率。該行最看好健康護理、電信、媒體及科技三大行業，滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指，人形機器人行業正從炒作走向實際的行業應用，一旦開始投入量產，零件製造商龍頭將從中受惠。

針對中、港股票市場，滙豐認為內地上游產業的反內卷運動已取得顯著成效，企業盈利在連續3年半下調預測後，呈現回穩跡象。至於看好的科技股，沈昱表示，內地本土GPU與AI算力國產化有望在未來12至18個月迎來大幅增長，料個別細分領域的盈利今年或會顯著增長。