港股跌不停 百度網易創港上市新低

中國堅持動態清零防疫政策下，港股缺乏利好消息，早段在上升最多11點後掉頭下跌，最多下跌278點或1.7%，低見16,308點，之後低位彿徊，最新報16,341點，跌246點或1.49%。成份股個別發展，翰森製藥（3692）最新升8.4%，為暫時表現最好好藍籌，信義光能（968）跌逾1成，為表現差藍籌。

科技股繼續捱沽，科技指數最新已跌近2.9%，報3,113點，重磅股騰訊（700）及阿里巴巴（9988）最多跌超過3%。百度（9888）及網易（9999）更創下香港上市以來新低，最新分別下跌7.8%及1.9%。

摩根大通發表報告，下調對百度第三季核心廣告和雲計算收入預測，以反映行業的需求復甦比預期更溫和。不過，該行認為由於成本改善措施、雲計算和愛奇藝的利潤率管理，料其利潤率方面可能有上升空間，維持「增持」評級，目標價由195港元降至165港元。

摩通高盛削百度目標價

高盛亦削減予百席的目標價，由202元降至180元，維持評級「買入」。高盛報告，預計百度第三季廣告收入按年下跌5%，認為7月到9月會出現月度復甦，但預計第四季後會持續地改善，因為去年基數較低和電商廣告預算貢獻。人工智能雲業務收入料按年增長23%，與第二季相比增長放緩，原因是企業雲的需求仍在增長但較弱。至於美國對晶片的出口管制，該行料對百度的雲計算和自動駕駛業務的短期影響有限。