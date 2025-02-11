港股跑贏A股 北水瘋湧南下 憧憬試23000

中港股的DeepSeek效應持續，且港股明顯跑贏A股，引誘北水大舉南下，昨錄逾2個月高大吸資！中港股齊齊連升3日，惟上證綜合指數累漲2.9%之際，恒生指數期內升幅卻高達4.5%，恒生科技指數更飆7.2%，港股通昨隨即淨吸資164.68億元，主要瘋搶ETF(指數買賣基金)。有大行認為，恒指有望上試23,000點。

恒指昨以近全日高位收市，報21,521點，全日漲388點或1.8%；科指則大漲136點或2.7%，齊齊創約4個月高。主板成交額連續兩個交易日逾2,400億元，昨錄2,424億元，當中盈富基金(2800)佔近9%，成交額達212.6億元，恒生中國指數(2828)亦有110.6億元交投，另外ATM亦齊齊錄逾百億元成交。