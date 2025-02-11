港股跑贏A股 北水瘋湧南下 憧憬試23000

中港股的DeepSeek效應持續，且港股明顯跑贏A股，引誘北水大舉南下，昨錄逾2個月高大吸資！中港股齊齊連升3日，惟上證綜合指數累漲2.9%之際，恒生指數期內升幅卻高達4.5%，恒生科技指數更飆7.2%，港股通昨隨即淨吸資164.68億元，主要瘋搶ETF(指數買賣基金)。有大行認為，恒指有望上試23,000點。
恒指昨以近全日高位收市，報21,521點，全日漲388點或1.8%；科指則大漲136點或2.7%，齊齊創約4個月高。主板成交額連續兩個交易日逾2,400億元，昨錄2,424億元，當中盈富基金(2800)佔近9%，成交額達212.6億元，恒生中國指數(2828)亦有110.6億元交投，另外ATM亦齊齊錄逾百億元成交。
港股通錄2個月最大吸資
北水昨錄去年12月初以來最大額吸資，當中主要大手掃入盈富及恒生中國指數，昨港股通分別淨買入43.5億元及23.06億元，合共66.56億元，當中買盤分別佔96.3%及99.4%，即內地投資者是一面倒掃貨。另外，科技股亦受捧，阿里巴巴(9988)吸資19.5億元，騰訊控股(700)、小米集團(981)及美團(3690)分別有2.3億元、8.1億元及4.4億元資金流入。
市場憧憬DeepSeek為智能駕駛企業帶來變革，多隻車股續飆高，耐世特(1316)昨大漲11.9%；佑駕創新(2431)飆9%；配股抽水的知行汽車(1274)先跌後回升，收市升4.2%。
法巴：科企估值吸引
法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏昨表示，DeepSeek的面世令內地科技企業的盈利增長預期不斷上升，而相關板塊估值目前仍處低位，具有一定吸引力。該行又指，在AI(人工智能)熱潮下，看好恒指今年有望上試23,000點，並指除科企外，銀行及電訊等高息板塊亦可留意。