天文台將於今晚11時10分改發8號烈風或暴風訊號，並將至少維持至明日上午10時。港交所(388)表示，惡劣天氣交易安排將會生效，旗下所有市場，包括衍生產品市場的收市後交易時段，將繼續全面運作，意味明天將為香港首個「打風開市」的交易日。 港交所旗下聯交所、期貨結算公司和香港結算自9月23日起，實施惡劣天氣交易，證券及衍生產品市場在惡劣天氣情況下，將維持交易、交易後及上市等運作，滬深港通、衍生產品假期交易和收市後交易時段亦如常運作。

所有營運盡可能電子化及遙距 按指引，惡劣天氣交易日期間所有營運都盡可能以電子化及遙距方式進行；若有人員仍需要在惡劣天氣交易期間返回工作地點上班，建議參與者及相關各方根據政府頒佈的《守則》考慮及採納替代方法。另外，港交所會為合資格參與者提供大約3個月的支援措施，期間若有關參與者未能在惡劣天氣交易日履行交付或付款責任，將不需繳交額外財務費用或受到紀律處分，但前提是合資格參與者已就支援措施提出申請並符合若干條件。

截至9月10日，未為惡劣天氣下營運全面準備就緒的券商有4間，分別是萬光證劵、環一證券、陽光資本證券及太陽證券。 倘全日打風 實體支票無法結算 至於市場關注的支票交收問題，按指引，在惡劣天氣交易日的前一個工作天存入銀行的實體支票，在惡劣天氣交易日當天可以動用有關資金。在全日維持惡劣天氣的情況下，銀行分行全日不開放營業，紙本支票將無法結算。至於非全日惡劣天氣的情況下，惡劣天氣訊號或警告懸掛前/取消後存入銀行的支票，將於惡劣天氣交易日結算，並於存入支票後下一個工作日可以動用有關資金。

打風下存入電子支票 即日結算 電子支票方面，惡劣天氣交易日的前一個工作天存入的電子支票，在惡劣天氣交易日當天可以動用有關資金。惡劣天氣交易日存入的電子支票即日結算，不論是否全日惡劣天氣的情況，下一個工作日交收。 陳翊庭：人身安全仍是重要考慮 港交所行政總裁陳翊庭早前表示，落實惡劣天氣交易的安排正是港交所一直致力發展市場及提升香港作為國際金融中心的重要承諾，她又指人身安全仍是重要考慮：在遙距工作安排、網上銀行及證券服務的支援下，能夠確保市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。

