港股退位印度成全球第四 內地富豪嘆：巴菲特、索羅斯都玩唔掂

《彭博》報道，印度股市再超越港股，成為全球第四大股市，指印度國成長前景和政策改革，令其成為投資者寵兒，吸引來自全球投資者及公司的新資本。港股屢被「超車」，有內地私募知名人士甚至表示，「港股太難」、「巴菲特、索羅斯來了也一樣會被埋」。

報道指，由於快速增長的散戶投資者基礎和強勁的企業盈利，印度股市一直在蓬勃發展，亦憑藉其穩定的政治體系和消費驅動型經濟，吸引來自全球投資者及公司的新資本。

報道又引用港股市況比較，指印度股市持續上升，惟香港股市發生「歷史性暴跌」，原因為中國一些最具影響力及創新性的企業，都在香港上市，而過去數年疫情採取的嚴格限制、企業監管打壓、內房危機及與西方地緣政治緊張，均削弱中國作為世界成長引擎的吸引力，令中國和香港股市的總市值，自2021年的峰值以來下跌逾萬億美元。