港股通納入阿里巴巴 共增33股 剔出33股

內地滬交所及深交所公布港股通最新名單，納入33隻股份，同時剔出33隻股份，當中市場關注的阿里巴巴(9988)獲納入港股通。9月10日起生效。

恒隆嘉華中糧上榜

其餘納入股份包括恒隆集團(010)、嘉華國際(173)、中糧包裝(906)、趣致集團(917)、MONGOL MINING(975)、知行汽車科技(1274)、力量發展(1277)、昊天國際建投(1341)、達勢股份(1405)、東陽光長江藥業(1558)、德林控股(1709)、天立國際控股(1773)、九興控股(1836)、中慶股份(1855)、達力普控股(1921)、森松國際(2155)、QUANTUMPH(2228)、大新銀行集團(2356)、中石化煉化工程(2386)、德康農牧(2419)、汽車街(2443)、美中嘉和(2453)、宜搜科技(2550)、茶百道(2555)、邁富時(2556)、萬物雲(2602)、江南布衣(3306)、中國船舶租賃(3877)、老鋪黃金(6181)、陽光保險(6963)、順豐同城(9699) 及雲音樂(9899)。