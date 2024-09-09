港股通納入阿里巴巴 共增33股 剔出33股

內地滬交所及深交所公布港股通最新名單，納入33隻股份，同時剔出33隻股份，當中市場關注的阿里巴巴(9988)獲納入港股通。9月10日起生效。
恒隆嘉華中糧上榜
其餘納入股份包括恒隆集團(010)、嘉華國際(173)、中糧包裝(906)、趣致集團(917)、MONGOL MINING(975)、知行汽車科技(1274)、力量發展(1277)、昊天國際建投(1341)、達勢股份(1405)、東陽光長江藥業(1558)、德林控股(1709)、天立國際控股(1773)、九興控股(1836)、中慶股份(1855)、達力普控股(1921)、森松國際(2155)、QUANTUMPH(2228)、大新銀行集團(2356)、中石化煉化工程(2386)、德康農牧(2419)、汽車街(2443)、美中嘉和(2453)、宜搜科技(2550)、茶百道(2555)、邁富時(2556)、萬物雲(2602)、江南布衣(3306)、中國船舶租賃(3877)、老鋪黃金(6181)、陽光保險(6963)、順豐同城(9699) 及雲音樂(9899)。
惠理世茂旭輝剔走
剔出股份包括COSMOPOL (120)、中手遊(302)、呷哺呷哺(520)、普達特科技(650)、首程式控制股(697)、惠理集團(806)、世茂集團(813)、旭輝控股(884)、非凡領越(933)、珠光控股(1176)、寶龍地產(1238)、思路迪醫藥股份(1244)、方達控股(1521)、友聯國際教育租賃(1563)、華南城(1668)、希教國際控股(1765)、中國科培(1890)、醫思健康(2138)、心通醫療(2160)、聖諾醫藥(2257)、梅斯健康(2415)、易點雲(2416)、君聖泰醫藥(2511)、遠洋集團(3377)、雅居樂集團(3383)、同道獵聘(6100)、渤海銀行(9668)、北森控股(9669)、檸萌影視(9857)、健世科技(9877)、叮噹健康(9886)、智雲健康(9955)及沛嘉醫療(9996)。