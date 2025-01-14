港股連挫6日失萬九關 高盛:中資股可升20%

港股跌跌不休，2025開局8個交易日，跌足7日，並錄逾3個月來首次失守萬九關！恒生指數昨一度低見18,671點，挫393點，收市仍失190點或1%，報18,874點，連挫6日累失886點或4.5%，並為去年9月下旬以來首次企在萬九關樓下。不過高盛認為，中國股票未來數周續波動，惟今年料有20%回報。

A股昨亦向下，上證綜合指數失7點或0.2%，報3,160點，連跌3個交易日。深圳成分股指數則微升不足1點。

料市場情緒今季底改善

高盛預測，內地經濟增長或由去年4.9%減速至今年4.5%，主要受累內房去槓桿的持續壓力，以及中美貿易緊張引致的出口放緩。不過，中央的強力政策有助緩解內房及外部挑戰，並促進增長動力由貿易與投資，轉而定位於消費。