港股連挫6日失萬九關 高盛:中資股可升20%

港股跌跌不休，2025開局8個交易日，跌足7日，並錄逾3個月來首次失守萬九關！恒生指數昨一度低見18,671點，挫393點，收市仍失190點或1%，報18,874點，連挫6日累失886點或4.5%，並為去年9月下旬以來首次企在萬九關樓下。不過高盛認為，中國股票未來數周續波動，惟今年料有20%回報。
A股昨亦向下，上證綜合指數失7點或0.2%，報3,160點，連跌3個交易日。深圳成分股指數則微升不足1點。
料市場情緒今季底改善
高盛預測，內地經濟增長或由去年4.9%減速至今年4.5%，主要受累內房去槓桿的持續壓力，以及中美貿易緊張引致的出口放緩。不過，中央的強力政策有助緩解內房及外部挑戰，並促進增長動力由貿易與投資，轉而定位於消費。
該行估計，MSCI中國及滬深300指數及至今年底將上漲約20%，主要由於分別預測有7%及10%的盈利增長，以及分別11倍及14倍的合理市盈率(PE)，當中已計入美國對中國提高20%關稅及內地救市政策見成效的因素。因此，即使今年中港股開局不順，該行仍繼續對A股及離岸中國股票維持「增持」評級。惟在美國關稅未明朗及3月全國人民代表大會前，內地或採取低調政策的前題下，料中國股票未來數周繼續波動，市場情緒要待首季末才見改善。該行又維持對網上零售、媒體和醫療保健板塊的「增持」評級，並將消費服務板塊評級上調至「增持」。