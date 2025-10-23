港股醞釀「慢牛市」 高盛：2027年底再升30%

習特會或出現變數，加上國際金價下挫，港股終止兩日反彈，恒生指數昨收報25,781點，跌245點或0.9%，成交額則連續3個交易日不足3千億元，昨錄2,275億元，市場觀望今日四中全會閉幕會否釋出經濟訊號。

高盛報告則指，中國股市正醞釀「慢牛市」(A slow bull market is in the making)，預計主要指數到2027年底將再上漲約30%，主要驅動力來自每年12%的盈利增長趨勢，以及5%至10%的重估潛力。

籲由逢高沽 轉為逢低撈

高盛認為，內地政策環境利好，增長動力亦提速，當中包括人工智能(AI)、反內卷及出海政策，均有利推動盈利。該行又指，投資者心態應由「逢高沽貨」轉為「逢低撈貨」，主張關注AI、出海領軍企業、反內卷受惠股，以及高股息板塊等，以實現平衡配置。