港股重奪二萬六！ 大摩：增持中資成趨勢

憧憬中美貿易關係緩和下，港股連續兩日反彈並重奪二萬六大關。摩根士丹利首席中國股票策略師王瀅昨於深圳一個交流會上發言指，全球投資者在中國股票資產倉位仍處相對較低水平，長期來看，增持中國資產將是大勢所趨。該行建議長期關注高科技板塊，同時繼續配置高質量紅利股，以抵禦短期的市況波動。

王瀅表示，內地多個領域發展迅速，不少投資者亦給予高度評價，包括人形機械人、自動化、生物科技及人工智能等，並建議關注相關板塊。至於美股，大摩則偏好優質股、周期股份及高營運效率企業；歐洲則可增持國防、銀行、軟件、電信及多元金融等。