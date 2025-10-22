港股重奪二萬六！ 大摩：增持中資成趨勢

憧憬中美貿易關係緩和下，港股連續兩日反彈並重奪二萬六大關。摩根士丹利首席中國股票策略師王瀅昨於深圳一個交流會上發言指，全球投資者在中國股票資產倉位仍處相對較低水平，長期來看，增持中國資產將是大勢所趨。該行建議長期關注高科技板塊，同時繼續配置高質量紅利股，以抵禦短期的市況波動。
王瀅表示，內地多個領域發展迅速，不少投資者亦給予高度評價，包括人形機械人、自動化、生物科技及人工智能等，並建議關注相關板塊。至於美股，大摩則偏好優質股、周期股份及高營運效率企業；歐洲則可增持國防、銀行、軟件、電信及多元金融等。
恒指兩日彈780點
中港股昨齊齊走高。恒生指數昨一度再升509點，收市升幅收窄至168點或0.7%，報26,027點，兩日累升780點；國企股指數報9,302點，升69點或0.8%；恒生科技指數報6,007點，升74點或1.3%。主板成交額2,647億元，連續2日不足3千億元。A股滬指昨則升1.4%，報3,916點；深成指及創業板指數分別升2.1%及3%。
中國人壽(2628)盈喜後連升兩日，昨再漲6%成表現最好藍籌，兩日累漲8.6%；相反，泡泡瑪特(9992)大挫8.1%，為表現最差藍籌。
內媒指，近日影片「100元可以在好特賣買多少件潮玩」在網上瘋傳，影片顯示100元可在折扣店買到4至5個盲盒，當中包括泡泡瑪特及名創優品(9896)的產品，惹來市場擔心盲品炒作熱潮降溫。
泡瑪上季收益增2.5倍
不過，泡泡瑪特昨收市後公布上季增長亮麗，整體收益按年升245%至250%，其中中國增185%至190%，海外升365%至370%。分區域計，亞太區上季增170%至175%；美洲升1,265%至1,270%；歐洲及其他地區多735%至740%。