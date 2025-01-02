港股開局或大波動 上半月高危

港股2025年元旦紅盤或低開，在美股及A股偏弱下，加上特朗普在本月20日上任美國總統的不明朗因素，分析相信今年大市開局會波動偏弱；上半月高危，惟在「春節行情」憧憬下，料下半月可造好，全月波幅或高達2千點。
元旦紅盤料低開
恒生指數以20,059結束2024年，守住二萬大關，全年累升3,012點或17.7%。港股美國預託證券(ADR)周二普遍走低，除滙豐控股ADR較港高1.3%外，其餘主要藍籌ADR則全線走低，工中建三大行ADR更走低逾1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開逾百點。
歷年港股一月升多跌少，統計過去10年的一月，報升有7年，報跌有6年。至於一月報升則全年報捷、一月走低則全年報跌的「一月效應」，則已失效多時，過去10月只有4年應驗。
iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，除了特朗普因素，美股及A股呈弱亦左右港股表現，尤其美股出現「執倉」手影，料本月初美股的獲利套現手影會更明顯，「佢哋沽咗，最快都要一月中先會買返」，因此傾向上半月走勢較弱。不過，大市下半月將迎來「春節行情」的憧憬，預料屆時氣氛會回暖。他又指，本月大市波動，高位上望近月波幅區間頂部的21,355點水平，向下或試保力加通道底部的19,438點水平，意味波幅超過千九點，惟他指「通常一月例旺」，相信全月埋單看升機會高。
大行今年平均看二萬三
至於全年看，目前各大行看法普遍有分歧，當中摩根士丹利最淡，預料恒指在基本情境下，明年底看19,400點；至於其餘大行在內地救市的因素下，全數料有得升，最牛為花旗，暫時明年底看28,000點。綜合15間大行的恒指看法，平均目標價為23,000點，即潛在升幅近15%。中金則認為，內地增量刺激措施可能有限，限制指數升幅，恒指看22,000點。