港股開局或大波動 上半月高危

港股2025年元旦紅盤或低開，在美股及A股偏弱下，加上特朗普在本月20日上任美國總統的不明朗因素，分析相信今年大市開局會波動偏弱；上半月高危，惟在「春節行情」憧憬下，料下半月可造好，全月波幅或高達2千點。

元旦紅盤料低開

恒生指數以20,059結束2024年，守住二萬大關，全年累升3,012點或17.7%。港股美國預託證券(ADR)周二普遍走低，除滙豐控股ADR較港高1.3%外，其餘主要藍籌ADR則全線走低，工中建三大行ADR更走低逾1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開逾百點。